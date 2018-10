München (ots) - Am Donnerstag der zweiten Rate-Woche gibt es die"Wer weiß denn sowas?"-Premiere der Zwillingsbrüder Roman und HeikoLochmann, besser bekannt als "Die Lochis". Nicht nur Moderator KaiPflaume ist gespannt, welcher der beiden YouTube-Stars, die geradeerst mit dem Publikumspreis "Die Goldene Henne" ausgezeichnet wurden,wohl den besseren Riecher für die Beantwortung der teilweiseskurrilen Fragen aus 12 Kategorien hat und das meiste Geld für seineUnterstützer im Studiopublikum erspielt.Los geht's bei "Wer weiß denn sowas?" am Montag mit dem Wettstreitzwischen den Schauspielern Benno Fürmann und Jürgen Vogel, bevor amDienstag Boulevard-Star Sophia Thomalla gegen die "Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause antritt. Für jede Menge Lacher sorgen dieComedians Atze Schröder und Paul Panzer am Mittwoch. ZumWochenausklang suchen die Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Eltongemeinsam mit Fürstin Gloria von Thurn und Taxis und SchauspielerArmin Rohde nach Antworten auf schräge Alltagsfragen wie diese:Beim Essen von scharfen Lebensmitteln ...?a) werden Glückshormone ausgeschüttetb) ist eine Senkung der Anzahl weißer Blutkörperchen zu beobachtenc) schlägt das Herz für 30 Minuten unregelmäßigWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-Appunter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 8. bis 12. Oktober 2018 imÜberblick:Montag, 8. Oktober - die Schauspieler Benno Fürmann und Jürgen VogelDienstag, 9. Oktober - die Moderatorinnen Sophia Thomalla und InkaBauseMittwoch, 10. Oktober - die Comedians Atze Schröder und Paul PanzerDonnerstag, 11. Oktober - die YouTube-Stars Roman Lochmann und HeikoLochmann (Die Lochis)Freitag, 12. Oktober - Fürstin Gloria von Thurn und Taxis undSchauspieler Armin Rohde"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUALGmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegtbeim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unterwww.daserste.de/wer-weiss-denn-sowasFotos über www.ard-foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell