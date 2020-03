München (ots) - Tanzen wie Take That, das können sie. Auch in Sachen Humor machtOliver Pocher und Thomas Hermanns niemand etwas vor. Sie freuen sich über dasWiederhören mit der "erotischsten Stimme Deutschlands". Erinnern sich die beidennoch, woher man diese kennt? Und wo können die selbst ernannten"Humorfachkräfte" noch punkten? Die richtigen Antworten verrät Jörg Pilawa im"Quizduell-Olymp" am Freitag, 6. März 2020, um 18:50 Uhr im Ersten.In der ARD Quiz App mitspielen - Während die Sendung im Ersten zu sehen ist,kann jeder in der ARD Quiz App spielen und gewinnen. Alle App-Spieler haben diegleichen Chancen auf den Gewinn - es ist unerheblich, wie viele Fragen jederSpieler beantwortet hat und ob die Antworten richtig waren.Das ist der "Quizduell-Olymp" - Marie-Louise Finck, Rechtsreferendarin aus Kiel("Quizkönigin"), Thorsten Zirkel, Bankbetriebswirt aus Hannover ("Quiz-Ass"),Eckhard Freise, Historiker aus Münster und erster WWM-Millionär ("ProfessorQuiz").Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD Quiz App unterwww.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.Das "Quizduell-Olymp" ist eine Produktion von ITV Studios Germany inZusammenarbeit mit Herr P. im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste.Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.Fotos über www.ardfoto.dePressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,Tel.: 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.deplanpunkt: PR, Anna Nisch, Marc Meissner,Tel.: 0221/9125570, E-Mail: post@planpunkt.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4537354OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell