Das Erste: Qualität macht den Unterschied / Herausragende Filme und Dokumentationen im Herbstprogramm

Berlin (ots) - Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet im Herbstein fiktionales und dokumentarisches Programm mit besonders vielenHighlights.Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen "DieserHerbst hat es in sich: Das Erste bietet eine solche Füllehochwertiger und ungewöhnlich spannender Filme - da fällt es schwer,Einzelnes hervorzuheben. Denn durch alle Genres hindurch zeigen wirProduktionen, die die Zuschauerinnen und Zuschauer in dieser Qualitätund Vielfalt nur im öffentlich-rechtlichen Fernsehen desARD-Gemeinschaftsprogramms finden. Von der Gesellschaftssatire überdie Literaturverfilmung bis zum investigativen Politthriller, von dergefeierten High-End-Serie über den internationalen historischenMehrteiler bis zum brisanten Dokudrama - was könnte ein bessererAusweis dafür sein, dass wir ein unverzichtbarer Bestandteil derKultur in Deutschland sind."Eine Auswahl aus dem fiktionalen und dokufiktionalen Filmangebotim HerbstBerlin, im Frühjahr 1929. Eine Metropole in Aufruhr: Ab dem 30.September zeigt Das Erste die lang erwartete Free-TV-Premiere deraufwendigen und innovativen Serie "BABYLON BERLIN" (ARD Degeto), dieim In- und Ausland bereits für viel Furore und sich überschlagendeKritiken gesorgt hat. Die mehrfach ausgezeichnete Produktion ist dieerste deutsche Fernsehserie, die die politische Entwicklung derWeimarer Republik bis zum sich ausbreitenden Nationalsozialismus inallen Facetten und durch sämtliche Gesellschaftsschichten hindurcherzählt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer des Ersten erwarten 16Folgen Hochspannung in opulenten Bildern und mit einem erstklassigenEnsemble unter der Regie von Tom Tykwer, Henk Handloegten und Achimvon Borries. Dazu gibt es die Dokumentation "1929 - Das Jahr Babylon"vom RBB über die geschichtlichen Ereignisse hinter der fiktionalenErzählung.Auch die dokumentarische Dramaserie "Krieg der Träume"(SWR/NDR/WDR/RBB/ARTE/ORF) befasst sich mit der Zeit zwischen denWeltkriegen.. Zu sehen am 17., 18. und 24. September jeweils um 22:45Uhr, ist der Dreiteiler der Beitrag des Ersten zum 100. Jahrestag desEndes des Ersten Weltkriegs. Regisseur Jan Peter erzählt dieBiografien von 11 Frauen und Männern in einem Zeitraum zwischen 1918und 1939 anhand ihrer Tagebücher und Memoiren. Erlebbar wird dieGeschichte Europas in all ihrer Widersprüchlichkeit, und zugleichergeben sich dabei immer wieder Parallelen zur heutigen politischenSituation, in der Europa und die Demokratie erneut in die Krise zugeraten drohen.Am Mittwoch, 19. September, um 20:15 Uhr zeigt Das Erste "Dergroße Rudolph" (BR/ARD Degeto/ORF/WDR), eine Gesellschaftssatire ausdem schillernden München der 80er Jahre, in deren Mittelpunkt derModemacher Rudolph Moshammer steht. Der Film von Alexander Adolph mitThomas Schmauser und Hannelore Elsner in den Hauptrollen hattebereits beim diesjährigen Filmfest für große Beachtung gesorgt.Das Dokudrama "Lehman. Gier frisst Herz" (HR/NDR/BR/RBB) amSonntag, 23. September 2018, um 21:45 Uhr befasst sich mit der Pleitevon Lehman Brothers, eine der weltweit größten Investmentbanken, undder nachfolgenden schweren Finanzkrise vor zehn Jahren. Der Film vonRaymond Ley zeichnet den Countdown bis zum großen Crash vor allem ausder Perspektive der Sparkasse und ihrer Kunden nach. Die fiktionaleInszenierung beruht auf intensiven Gesprächen mit Insidern.Entstanden ist ein Mosaik von Spielszenen und Zeitzeugeninterviews,das die Relevanz und das Ausmaß der Jahrhundert-Pleite spürbar macht.Ein völlig neuer Blick auf die Ereignisse vom September 2008 und aufdas, was dann folgte. In den Hauptrollen spielen Mala Emde undJoachim Król.Am Mittwoch darauf, 26. September, um 20:15 Uhr folgt mit "Kruso"(MDR/ARD Degeto) eine feinfühlige Literaturverfilmung der besonderenArt: Nach Lutz Seilers 2014 mit dem deutschen Buchpreisausgezeichneten Roman erzählt Thomas Stubers gleichnamiger Film vomletzten Sommer vor dem Mauerfall auf der kleinen OstseeinselHiddensee: Inselabenteuer einer Gruppe Freiheitssuchender undGeschichte einer außergewöhnlichen Freundschaft. In den Hauptrollenspielen Albrecht Schuch und Jonathan Berlin.Mit Thomas Jauchs Komödie "Einmal Sohn, immer Sohn" (ARD Degeto)feiert Das Erste am Freitag, 12. Oktober, um 20:15 Uhr den 80stenGeburtstag der großen Schauspielerin Christiane Hörbiger, die hier inder Paraderolle einer streitsüchtigen Grand Dame ihrem Sohn unddessen Familie das Leben schwer macht.Das Dokudrama "Der Auf-Schneider" (MDR) am 15. Oktober 2018, um20:15 Uhr befasst sich mit Deutschlands berühmtestem Baulöwen undBetrüger Jürgen Schneider, der mit seiner Flucht aus Deutschland diegrößte Immobilienpleite der Nachkriegszeit auslöste. Die RegisseureBenjamin Quabeck und Christian Hans Schulz erzählen die Geschichteaus der Perspektive des flüchtigen Ehepaars (Rainer Schöne als JürgenSchneider, Gesine Cukrowski als Claudia Schneider), derenvermeintlicher Masterplan bald in sein Gegenteil umschlägt. Dazuerläutern die wichtigsten damaligen Mit- und Gegenspieler dieintensive und schwierige Suche nach dem Baulöwen, die die deutscheÖffentlichkeit lange in Atem hielt.Für das Dokudrama "Die Aldi-Brüder" (WDR/NDR/SWR) am Montag, 22.Oktober 2018, um 20:15 Uhr hat Regisseur Raymond Ley die 17 Tage derEntführung von Theo Albrecht im Jahr 1971 zum Dreh- und Angelpunktseiner Erzählung über eine der bedeutendsten und gleichsamgeheimnisvollsten Unternehmerfamilien Deutschlands gemacht. Der Filmzeichnet durch zahlreiche Rückblicke in die Kindheit der beidenBrüder sowie die Zeit des Aufbaus ihres Handelsimperiums ein präzisesFamilien-Porträt und erzählt zugleich ein Stück deutscherWirtschaftsgeschichte. In den Hauptrollen spielen Christoph Bach alsKarl und Arndt Klawitter als Theo Albrecht.Ein Themenabend widmet sich im November der Verwicklung westlicherGeheimdienste in die Entstehung von Terrororganisationen. In DanielHarrichs neuem investigativen Politthriller "Saat des Terrors"(SWR/ARD Degeto/BR/RBB/SR) spielen Axel Milberg, Christine Paul undHeiner Lauterbach. Die Dokumentation "Spur des Terrors" im Anschlussan den Film verfolgt den Weg von Terrorzellen in die europäischenGroßstädte Paris, Brüssel, London und Berlin.Außerdem zeigt Das Erste viele weitere brisante dokumentarischeStücke, so zum Beispiel am 8. Oktober in der Reihe "Die Story imErsten" den Film "Schweig. Oder Stirb. Warum mussten zweiJournalisten sterben?" (WDR) über die Journalistenmorde auf Malta undin der Slowakei und am 31. Oktober "Das Facebook-Dilemma" (NDR). Inder Reihe "Exclusiv im Ersten" befasst sich die Reportage "DieFürsorgefalle" (SWR) am 15. Oktober mit dem Missbrauch vonVorsorgevollmachten durch Erbschleicher und am 22. Oktober "IllegaleWege nach Deutschland" (MDR) mit dem Geschäft der Schleuserbanden.