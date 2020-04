Das Erste: Pumuckl - jetzt auch im Ersten (FOTO)

München (ots) -Ab 19. April 2020 zeigt Das Erste die BR-Kultserie "Meister Eder und sein Pumuckl" jeweils sonntags um 6:20 Uhr in Doppelfolgen.Hurra, hurra - der Pumuckl ist wieder da! Vor 38 Jahren wurde die TV-Serie "Meister Eder und sein Pumuckl" zum ersten Mal im Bayerischen Rundfunk gezeigt und lockte von da an ein Millionenpublikum vor den Bildschirm. Kinder und Erwachsene sind dem anarchischen Charme des kleinen Klabautermannes gleichermaßen erlegen.Die Folgen, die seit 1. März im BR Fernsehen zu sehen sind, gibt es fortan auch im Ersten: Ab Sonntag, 19. April um 6:20 Uhr treibt der kleine Kobold dort seinen Schabernack - in zeitgemäßer Bildqualität. Alle 52 Folgen sind digital restauriert und in HD aufbereitet.Die aktuellen Folgen "Meister Eder und sein Pumuckl" sind nach Ausstrahlung in der ARD-Mediathek abrufbar.Pressekontakt:BR-PressestelleTina Petersen, E-Mail: Tina.Petersen@br.de, Tel.: 089/5900-10564www.br-foto.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4571541OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell