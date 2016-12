Das Erste / Programmänderung heute, 23. Dezember 2016, im Ersten

München (ots) - Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste seinProgramm und strahlt heute um 20:15 Uhr einen 10-minütigen"Brennpunkt" vom Bayerischen Rundfunk aus:23. Dezember 2016, 20:15 UhrBrennpunkt: Tod in Mailand - Terrorverdächtiger erschossen (BR)Moderation: Sigmund GottliebNach dem Tod des mutmaßlichen Attentäters Anis Amri konzentrierensich die Ermittlungen der Sicherheitsbehörden nun auf mögliche Helferdes Tunesiers. Der 24-Jährige ist heute am frühen Morgen knapp vierTage nach dem Anschlag von Berlin bei einer Polizeikontrolle inMailand erschossen worden. Bei dem Lkw-Attentat auf denWeihnachtsmarkt der Bundeshauptstadt waren zwölf Menschen ums Lebengekommen und 53 zum Teil schwer verletzt worden. "Für die Ermittlerist es nun von großer Bedeutung festzustellen, ob es bei derVorbereitung und Ausführung der Tat sowie bei der Flucht desGesuchten ein Unterstützernetzwerk oder Mitwisser gegeben hat", sagteGeneralbundesanwalt Peter Frank heute in Karlsruhe. Die Flucht desTatverdächtigen nach Mailand ist ebenso Thema des Brennpunkts wie diemöglichen Verbindungen zum Terrornetzwerk des "Islamischen Staates".Redaktion: Bettina SchönDen geänderten Programmablauf entnehmen Sie bitte den Seitenhttp://programm.daserste.de/Pressekontakt:E-Mail: pressedienst@daserste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell