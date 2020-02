Das Erste: Programmänderung aus aktuellem Anlass

München (ots) - "Brennpunkt" und "hart aber fair" zum angekündigten Rückzug vonAnnegret Kramp-KarrenbauerAus aktuellem Anlass ändert Das Erste heute sein Programm. Nach derHauptausgabe der "Tagesschau" folgt ein 15-minütiger "Brennpunkt". ImAnschluss diskutiert Frank Plasberg mit seinen Gästen die Folgen desRückzugs der CDU-Parteivorsitzenden. Die Übertragung der Festsitzungdes Aachener Karnevalsvereins "Wider den tierischen Ernst 2020"verschiebt sich auf 22:00 Uhr."Brennpunkt: Kramp-Karrenbauer gibt auf - Machtkampf in der CDU"am Montag, 10. Februar 2020, 20:15 Uhr, live aus BerlinModeration: Tina HasselEs ist ein Paukenschlag. Die CDU-Vorsitzende kündigt ihren Rückzug anund verzichtet auf eine Kanzlerkandidatur. Annegret Kramp-Karrenbauerwar zu schwach, ihre Macht hat nach dem Eklat um dieMinisterpräsidentenwahl in Thüringen nicht ausgereicht, um dendortigen Landesverband unter Kontrolle zu halten. Auch aus anderenGliederungen der CDU hat sie immer weniger Unterstützung erfahren.Nun werden die Karten neu gemischt. Potenzielle Nachfolger gibt eseinige, etwa NRW-Ministerpräsident Laschet, Gesundheitsminister Spahnoder den früheren Unionsfraktionschef Merz. Und für dieKanzlerkandidatur könnte sich auch CSU-Chef Söder interessieren.Kramp-Karrenbauers Rückzug bringt die Große Koalition inSchwierigkeiten. Eine Kursänderung der CDU könnte Konsequenzen fürderen Fortführung haben. Das Erste sendet dazu am heutigen Montag,10. Februar 2020, um 20:15 Uhr einen ARD-Brennpunkt mit dem Titel"Kramp-Karrenbauer gibt auf - Machtkampf in der CDU". In der15-minütigen Sondersendung stellt sich unter anderem Vizekanzler OlafScholz den Fragen von Moderatorin Tina Hassel, Studioleiterin undChefredakteurin Fernsehen im ARD Hauptstadtstudio.Die Produktion des ARD-Hauptstadtstudios wird im ARD Text auf Seite150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer liveuntertitelt.Redaktion: Ariane ReimersPresseanfragen:ARD-Hauptstadtstudio, KommunikationTel.: 030 2288-1100, Fax: 030 2288-1109Mail: kontakt@ard-hauptstadtstudio.de"hart aber fair"am Montag, 10. Februar 2020, um 20:30 Uhr, live aus Köln, unmittelbarim Anschluss an den "Brennpunkt"Moderation: Frank PlasbergDas Thema:Jetzt auch die CDU - stürzt die nächste Regierungspartei ins Chaos?Die Gäste:Norbert Röttgen (CDU, Bundestagsabgeordneter; Vorsitzender desAuswärtigen Ausschusses)Cem Özdemir (B'90/Grüne, Bundestagsabgeordneter; war von 2008 bis2018 Bundesvorsitzender)Kristina Dunz (Journalistin; stellv. Leiterin des Parlamentsbüros der"Rheinischen Post")Prof. Karl-Rudolf Korte (Politikwissenschaftler)Marina Weisband (Psychologin und Publizistin; Mitglied der Grünen,ehemalige Geschäftsführerin der Piratenpartei)Annegret Kramp-Karrenbauer gibt auf - für ihre Partei sind jetztviele Fragen offen: Wer folgt an die Parteispitze? Wie lange kannAngela Merkel noch Kanzlerin bleiben? Wie tief geht die Spaltung derCDU? Und wie hält es die Union in Zukunft mit der AfD?Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung perTelefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen undschon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de)ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User könnenüber www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden unddiskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel.0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.Redaktion: Markus Zeidler (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898, E-Mail: lars.jacob@DasErste.deProgrammablauf am Montag, 10. Februar 2020:20:00 Uhr: Tagesschau20:15 Uhr: Brennpunkt20:30 Uhr: hart aber fair21:30 Uhr: Tagesthemen22:00 Uhr: Wider den tierischen Ernst 2020Pressekontakt:E-Mail: presseservice@daserste.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4516688OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell