Das Erste: Programmänderung im Ersten zum Tod von Hannelore Elsner

München (ots) - Aus Anlass des Todes von Hannelore Elsner ändertDas Erste am heutigen Abend sein Programm und zeigt ab 23:00 Uhr denFilm "Alles auf Zucker".Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen: Siehat Film- und Fernsehgeschichte geschrieben: Über zwölf Jahre warHannelore Elsner "Die Kommissarin" in der Mainmetropole Frankfurt undkreierte den neuen Typus der Ermittlerin in Lederjacke. IhreLebensrolle aber war sicherlich die der Schriftstellerin HannaFlanders in Oskar Roehlers Kinofilm "Die Unberührbare", mit der sieauch internationales Aufsehen erregte. Bis zuletzt stand sie für DasErste vor der Kamera. Wir verlieren eine Ausnahme-Schauspielerin, diesich für ihre Rollen beispiellos einsetzte, eine mutige und sensibleCharakterdarstellerin ersten Ranges.Den geänderten Programmablauf finden Sie in Kürze auf den Seitenhttp://programm.daserste.de