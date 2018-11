München (ots) - Volker Herres, Programmdirektor Erstes DeutschesFernsehen: "Was ist eigentlich gerecht? - Diese so wichtige Frage istschwer zu beantworten. Denn was wir als gerecht empfinden, mussgesellschaftlich und individuell immer wieder neu verhandelt unddefiniert werden. Sich auf ein gemeinsames Grundverständnis vonGerechtigkeit einigen zu können, ist aber elementar wichtig für eineGesellschaft, sichert dies doch nicht zuletzt den sozialen Frieden imLand. Wir alle sind also aufgerufen und gefordert, über diesenwichtigen Aspekt unseres Miteinanders in einem offenen Diskursnachzudenken. Die ARD-Themenwoche will dazu ihren Beitrag leisten."Es sind vor allem zwei Schwerpunkte, die Das Erste mit seinenReportagen, Dokumentationen, aktuellen Magazinen, Gesprächssendungenund im fiktionalen Programm setzt:Der eine Schwerpunkt liegt auf den verschiedenen Aspekten dersozialen Gerechtigkeit und deren vielfältigen Dimensionen. ObGenerationengerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit oderChancengleichheit: Die sehr unterschiedlichen Bereiche werden inDokumentationen wie "Ausgetrickst bei Miete, Einkommen und Rente", imKinderprogramm ("Tigerenten Club: Typisch Mädels, typisch Jungs?")und in Talkformaten behandelt. "Maischberger" diskutiert dieGleichberechtigung von Frauen und Männern, die "Panorama"-Reportage:"Der kleine Unterschied" befragt 18 verschiedene Frauen, was sie inihrem Berufsleben erleben und der FilmMittwoch: "Keiner schiebt unsweg" erzählt vom Kampf für Lohngleichheit in den 1970er Jahren; dieTelenovela "Rote Rosen" schildert die Erlebnisse eines jungen Mannesmit Down Syndrom, der ein Praktikum im Hotel macht.Der zweite Schwerpunkt liegt auf der juristischen Bedeutung desBegriffs Gerechtigkeit. Die Dokumentationen "Die Story im Ersten:Recht oder Rache?" berichtet über die sich verändernde Haltung derGesellschaft dem gesetzlichen Strafmaß gegenüber. Auch hier ergänzensich Dokumentationen und das fiktionale Programm, so im "Polizeiruf110: Für Janina", in dem die beiden Kommissare, König und Bukow ausRostock, einen aus Mangel an Beweisen freigesprochenen Mörder dochnoch überführen wollen, sowie in einer speziell für diese Themenwocheproduzierten Folge des "Großstadtrevier", in der die Zuschauer überdas Ende abstimmen können.Weitere Informationen unter: themenwoche.ard.de; #istdasgerecht,ARDTVAudio.de. Die Übersicht über das Programm der ARD-Themenwoche"Gerechtigkeit" sowie die Pressemappe zu den einzelnen Filmen undDokumentationen finden akkreditierte Journalisten im Pressedienst DasErste (https://presse.daserste.de) zum Download. Fotos überwww.ard-foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell