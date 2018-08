München (ots) -Judith Rakers moderiert am 27. August um 20:15 Uhr live im ErstenAm kommenden Montag, 27. August 2018, hat das neue Ratgeber-Format"Kriminalreport" (hr/MDR/rbb/SWR) seine Premiere im Ersten. DieLive-Sendung wird um 20:15 Uhr von Moderatorin Judith Rakerspräsentiert. Zu den Themen Sicherheit und Prävention kombiniert der"Kriminalreport" Filmbeiträge, Studiogespräche mit Experten undBetroffenen, Live-Schalten sowie Hintergrund- und Erklärstücke. Auchüber polizeiliche Ermittlungsarbeit und bundesweit relevanteFahndungsfälle wird berichtet.In der ersten Ausgabe geht es u.a. um Super-Recognizer. In Bayernsoll im Herbst eine Spezialeinheit nach dem Vorbild von Scotland Yardetabliert werden, die auf besondere Fähigkeiten einiger Menschensetzt. Ein bis zwei Prozent der Bevölkerung können sich extrem gutGesichter merken. Auch unter den bayerischen Beamten gibt esPolizisten mit diesen Fähigkeiten. Super-Recognizer können also -besser als jede Computer-Software - auf Überwachungsbildern gesuchtePersonen identifizieren. Sie sollen nun gezielt zum Einsatz kommen."Kriminalreport" stellt das Projekt vor. Ein weiteres Thema ist diezunehmende Zahl an Sprengungen von Geldautomaten. Eine besondereEinheit des Landeskriminalamts Brandenburg ermittelt in Kooperationmit Kollegen in anderen Bundesländern und im benachbarten Auslandgezielt bei diesen Taten krimineller Banden, die oft von Polen oderden Niederlanden aus agieren. "Kriminalreport" zeigt, wie sich dasFahndungsnetz um die Geldautomatensprenger immer enger zuzieht. Auchdie ominöse Geschichte einer Serie ausgesetzter Babys in Berlin undBrandenburg wird Thema der Erstsendung sein. Und die Zuschauer lerneneine neue Internetmasche kennen: Love-Scamming. AufDating-Plattformen und in sozialen Netzwerken werden Männer wieFrauen Opfer dieses Betrugs, weil sie glauben, im Internet die großeLiebe gefunden zu haben. "Kriminalreport" spricht mit einerBetrogenen und mit einem Mann, dessen Profil mehrfach unter falschemNamen missbraucht wurde. Der Mordfall Frederike von Möhlmann wirdnoch einmal aufgerollt: 1982 wurde die damals 17-Jährige ermordet undein Täter gefasst. Vom Landgericht Lüneburg zu lebenslanger Haftverurteilt, ging er in Revision und wurde freigesprochen. Erst 30Jahre später konnte eine DNA-Analyse seine Täterschaft eindeutignachweisen. Da das deutsche Recht nicht erlaubt, jemanden mehrmalsfür eine Tat zu verurteilen, bleibt der Mörder auf freiem Fuß.Frederikes Vater fordert eine Gesetzesänderung und hat inzwischenmehr als 100.000 Unterstützer für seine Online-Petition."Kriminalreport" hat mit ihm gesprochen und im Justizministeriumnachgefragt."Kriminalreport" ist eine Gemeinschaftsproduktion des hr, MDR, rbbund SWR für Das Erste. Die Sendung entsteht live im virtuellen Studiobeim Hessischen Rundfunk in Frankfurt.Weitere Infos im Internet: www.DasErste.de/KriminalreportPressefotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell