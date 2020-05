München (ots) -Wie lebt man, wenn jeder Herzschlag der letzte sein könnte? Diese Frage begleitet die 17-jährige Jana (Lena Klenke) ständig, denn sie lebt mit einem angeborenen Herzfehler. Und weil das nicht fair ist, riskiert sie immer wieder Kopf und Kragen und will dabei jeden Augenblick auskosten. Sehr zum Leidwesen ihrer besorgen Eltern (Annette Frier, Michael Lott), die sie zu einer rettenden, aber riskanten Operation überreden wollen. Doch Jana weigert sich. Erst als sie dem Vollbluthengst Rock My Heart und dessen Trainer Paul Brenner (Dieter Hallervorden) begegnet, ändert sich für sie alles ...Das Erste zeigt die bewegende Geschichte um die schwerstherzkranke Jana und den berechnenden, jedoch ahnungslosen Rennstallbesitzer Paul als Free TV-Premiere am Pfingstsamstag, 30. Mai 2020, um 20.15 Uhr. Neben Lena Klenke und Dieter Hallervorden spielen in dem exzellent besetzten Film Emilio Sakraya, Annette Frier, Vedat Erincin, Johann von Bülow, Michael Lott, Milan Peschel, Anneke Kim Sarnau u.v.a."Mein wildes Herz - Alles auf Sieg" (Kinotitel "Rock My Heart - Mein wildes Herz") ist eine Produktion der Neuen Schönhauser Filmproduktion (Produzent Boris Schönfelder) in Ko-Produktion mit ARD Degeto, gefördert durch die Film- und Medienstiftung NRW, das Medienboard Berlin-Brandenburg sowie den deutschen Filmfonds DFFF und FFA.Weitere Informationen zu dem Film unter www.daserste.dePressekontakt:Myriam Thieser, ARD DegetoTel: 069/1509420, E-Mail: myriam.thieser@degeto.deUlrike Seiler, Medusa MedienagenturTel: 030/8090-6806, ulrike-seiler@t-onlineWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4606049OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell