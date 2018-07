München (ots) -Rike bekommt die Chance ihres Lebens: Auf dem traditionsreichenGestüt ihrer Familie möchte die unkonventionelle USA-Heimkehrerineinen sanften Reitsport einführen. Ihre mit Wildpferden entwickelteVision vom Reiten ohne Zwang und Peitsche trifft bei den Anhängernder klassischen Reitlehre auf wenig Verständnis. Vor allem ihr BruderFerdinand stellt sich gegen die neuen Methoden. Zwischen denGeschwistern entbrennt ein Machtkampf um die Zukunft des finanziellangeschlagenen Reiterhofs.Neben Klara Deutschmann als Rike spielen Ulli Maier, ShenjaLacher, Alexander Khuon, Gerd Anthoff, Helmfried von Lüttichau, SusuPadotzke u.v.a. Die beiden 90-Minüter werden bis voraussichtlich 22.August in München, Starnberg, Weilheim und Umgebung gedreht."Die Pferde von Wildenstein - Rikes Erbe" (AT)Rike (Klara Deutschmann) liebt die edlen Tiere über alles. Aber mitder Dressur im traditionsreichen Gestüt ihrer Familie, der sie vor 13Jahren den Rücken gekehrt hat, möchte sie nichts zu tun haben. Alsihr Vater stirbt, kehrt Rike für die Beerdigung aus dem fernenArizona zurück, wo sie Mustangs mit ihrem Lebensgefährten Jack (AngusMcGruther) züchtet. Kaum zu Hause weiß Rike, warum sie ihr Glück erstin der Fremde fand: Ihre Mutter Elsa (Ulli Maier) stichelt wie früherund ihr Bruder (Shenja Lacher) führt den Hof knallhart nach "alterSchule" - leider erfolglos. Alles hängt an dem Hengst Jacomo: Wennder nicht bald Preisgelder einfährt, droht der Konkurs. Um dassensible Dressurpferd vor dem brutalen Turnierreiter Dessaulier(Pierre Kiwitt) zu schützen, stellt sich Rike dem Konflikt mit ihrerFamilie."Die Pferde von Wildenstein - Chaosfrauen" (AT)Mit Elan geht Rike die große Herausforderung an, das Gestüt Ammerlandwieder auf Kurs zu bringen. Schon bald muss sie allerdingsfeststellen, dass ihr Bruder Ferdinand sie als neue Chefinhintergeht. Er heuert auf einem anderen Gut an und versucht mit allenTricks, die besten Pferde mitzunehmen. An dem hochtalentierten HengstJacomo hängt nicht nur die Zukunft des angeschlagenen Gestüts,sondern auch Rikes Herz. Er ist es auch, mit dessen Hilfe sie einMädchen rettet, das bei einem Reitunfall verletzt wird. DiesenZwischenfall nutzen Ferdinand und seine Frau Loretta (Susu Padotzke),um ihren Plan durchzusetzen. Doch Rike bekommt in ihrem Kampfunerwartete Unterstützung. Sie weiß jetzt auch, wie sie um das Gestütkämpfen kann."Die Pferde von Wildenstein" (AT) ist eine Produktion der NeueBioskop Television (Produzenten: Christian Balz und Dietmar Güntsche)im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Regie führt Vivian Naefe,die Drehbücher schrieb Dr. Andrea Stoll. Die Redaktion liegt beiSascha Mürl und Sascha Schwingel (ARD Degeto).Pressekontakt:ARD Degeto, Natascha Liebold,Tel.: 069/1509-346, E-Mail: natascha.liebold@degeto.deMedienbüro Wolf, Dr. Sylvia Wolf,Tel.: 089/30090-38, E-Mail: mail@medienbuero-wolf.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell