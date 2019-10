München (ots) - Die jungen Detektive Mia (Marleen Quentin), Benny(Ruben Storck) und Johannes (Luke Matt Röntgen) erleben auf einerKlassenfahrt nach Italien ihr erstes großes Abenteuer. Mitten in denSüdtiroler Bergen passieren seltsame Dinge: Eine Scheune brennt,Quellwasser färbt sich pechschwarz und der Sohn der Bergbauern, Luca,hat das untrügliche Gefühl, den Hof seines Vaters treffe gerade einunheimlicher Fluch. Die Pfefferkörner ermitteln auf Hochtouren,glauben fest daran, dass es eine ganz logische Erklärung für dieVorfälle gibt und entdecken schnell, dass ein HamburgerLebensmittelkonzern ein übergroßes Interesse an dem Wasser der Regionhat. Wie gut, dass Mias kleine Schwester Alice (Emilia Flint) imHauptquartier der Pfefferkörner in Hamburg sitzt und sich zu Todelangweilt. Ein spannendes Abenteuer zwischen Südtirol und derHansestadt nimmt seinen Lauf und fordert starken Einsatz von denPfefferkörnern, die bei aller Aufregung noch zu einem richtigen Teamzusammenwachsen müssen."Die Pfefferkörner und der Fluch des Schwarzen Königs" ist dererste Kinofilm zur Serie "Die Pfefferkörner" und mit Devid Striesow,Katharina Wackernagel, Suzanne von Borsody, Stephan Luca u .a. auchin den Erwachsenenrollen hochkarätig besetzt."Die Pfefferkörner und der Fluch des Schwarzen Königs" wurdeproduziert von der Letterbox Filmproduktion in Koproduktion mit derARD unter Federführung des NDR und der Senator Film Produktion.Gefördert wurde der Film von der Filmförderung HH/SH, der IDMSüdtirol - Alto Adige, dem DFFF, der FFA und dem ItalienischenMinisterium für Kultur.Weitere Informationen entnehmen akkreditierte Journalisten demPresseheft unter https://presse.daserste.deFotos auf www.ardfoto.dePressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887 E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deIris Bents, NDR Presse und InformationTel.: 040/4156-2304 E-Mail: i.bents@ndr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell