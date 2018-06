München (ots) -In der 15. Staffel des Kinderserienklassikers "Die Pfefferkörner"übernimmt die neunte Generation junger Ermittler. Sie steht ab heutefür den zweiten Block der Dreharbeiten in Hamburg vor der Kamera.Nach drei neuen Folgen mit Mia (Marleen Quentin) und ihrer kleinenSchwester Alice (Emilia Flint), Benny (Ruben Storck), Johannes (LukeMatt Röntgen) und Lisha (Emma Roth), die bereits im Frühjahr gedrehtwurden, treten fünf neue Detektive in ihre Fußstapfen: DieGeschwister Nele (Ronja Levis) und Levin (Moritz Pauli) ziehen mitihren Müttern Imke (Lena Münchow) und Krissi (Silja von Kriegstein)ins Kontor in der Hamburger Speicherstadt und werden unterstützt vonKira (Marlene von Appen), der Tochter des Fischbudenbesitzers Sven(Bo Hansen) und den aus Nigeria stammenden Brüdern Tayo (SamuelAdams) und Olufemi (Spencer König). Die beiden Flüchtlingsjungensind schon seit zwei Jahren in Deutschland und leben als Pflegekindervon Andrea Jansen (Meike Kircher) und Martin Schulze (Janek Rieke) imbekannten Kanuverleih an der Alster.Gemeinsam ermitteln die fünf Freunde u.a. in einem spektakulärenEntführungsfall in der Elbphilharmonie, helfen einer alten Dame beider Suche nach ihrer Familie, decken einen Chlorgasdiebstahl imSchwimmbad auf und enttarnen eine Praxis, in der illegal Hundegeklont werden.Die Dreharbeiten für die Folgen 187 bis 192 dauern bis 10. Augustan. Der dritte Block der aktuellen Staffel wird im Herbst gedreht.Auf den Bildschirm kommen die neuen Folgen voraussichtlich ab Endedes Jahres 2018 im Ersten."Die Pfefferkörner" wird produziert von der LetterboxFilmproduktion (Produzent: Holger Ellermann) im Auftrag der ARD unterFederführung des NDR. Regie führt in diesem Sommer AndreaKatzenberger nach Drehbüchern von Silja Clemens, Anja Jabs, AndreaKatzenberger, Franca Düwel und Catharina Junk. Die Redaktion hatSandra Le Blanc-Marissal (NDR)."Die Pfefferkörner" im Internet: www.checkeins.dePressefotos unter ard-foto.dePressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell