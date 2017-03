München (ots) -In Hamburg werden zurzeit 13 neue Folgen "Die Pfefferkörner"gedreht. In der 14. Staffel des Krimiklassikers für Kinder nimmt dieneunte Generation junger Detektive in der Speicherstadt und rund umden Hafen die Ermittlungen auf. Die zwölfjährige Deutsch-AmerikanerinMia (gespielt von Marleen Quentin) ist eine Draufgängerin mitziemlich großer Klappe und ihre kleine Schwester Alice (Emilia Flint)ein neugieriger Zappelphilipp. Während Benny (Ruben Storck) eher einintrovertierter Computer-Nerd ist, gleicht Johannes (Luke MattRöntgen) einem jungen Sherlock Holmes. Die elfjährigeDeutsch-Nigerianerin Lisha (Emma Roth), die als fünftes Pfefferkornins Team kommt, hat ein übernatürlich gutes Gespür für die Gefühleund Gedanken anderer Menschen. Zusammen bilden Mia, Alice, Benny,Lisha und Johannes ein unschlagbares Team, das trotz der üblichenProbleme in der Schule, in der Liebe oder im Elternhaus festzusammenhält. Die fünf jungen Hamburger gehen in den neuen Episoden(Folgen 170 bis 182) unter anderem einem vermeintlichen Spionageaktauf das Café von Mias und Alice' Mutter, Maja Goldman (AnnikaMartens), nach. Außerdem kriegen die jungen Spürnasen von einemÜberfall auf ein Auktionshaus Wind. Doch keiner glaubt ihnen, dasses internationale Juwelendiebe auf einen millionenschweren Diamantenabgesehen haben. Durch einen entlaufenen Hund erfahren diePfefferkörner, wie sich eine erfolglose Krimiautorin am scheinbarkorrupten Buchmarkt rächen will. Und auch in die seltsame Welt einerSchule für Bodyguards und Security-Kräfte tauchen die fünf ein,nachdem Chauffeur Hamit (Altamasch Noor), der Johannes täglich zurSchule bringt, spurlos verschwunden ist. In weiterenErwachsenenrollen spielen Ole Eisfeld als Sam Goldman, Meike Kircherals Andrea Jansen und Janek Rieke als Martin Schulze. Gedreht wirdder erste Block bis zum 31. März 2017. Regie führt DanielDrechsel-Grau nach den Drehbüchern von Anja Jabs (Folgen 170/171),Katja Kittendorf (172) und Andreas Dirr (173). Hinter der Kamerasteht Uwe Neumeister. "Die Pfefferkörner" wird produziert von derLetterbox Filmproduktion im Auftrag der ARD unter Federführung desNDR. Produzent ist Holger Ellermann. Die Redaktion hat Sandra LeBlanc-Marissal (NDR). Zu sehen sind die 13 neuen Folgen derDetektivserie voraussichtlich Ende 2017 im Ersten. Zuvor kommt am 7.September 2017 der Film "Die Pfefferkörner und der Fluch desschwarzen Königs" mit dieser neuen Kinder-Besetzung in die Kinos.Pressefotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell