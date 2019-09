München (ots) -Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts: Der fränkischeBleistiftfabrikant Lothar von Faber (Martin Wuttke) bestimmt seine16-jährige Enkelin Ottilie (Kristin Suckow) zur Firmenerbin. Der76-Jährige glaubt zwar fest an ihr Talent und ihrenDurchsetzungswillen, er weiß aber auch, dass ihm nur wenig Zeitbleiben wird, um sie auf die künftige Verantwortung vorzubereiten.Eine Frau an der Spitze eines Unternehmens ist nicht nur für dieDirektoren eine ungewöhnliche Vorstellung, sondern auch für OttiliesMutter (Maren Eggert) und Großmutter (Eleonore Weisgerber). Um in derMännerwelt zu bestehen, lernt die designierte Chefin akribisch allesüber das Bleistiftgeschäft - von der Herstellung bis zur Vermarktung.Von ihrem Großvater bekommt die umschwärmte Ottilie denwohlgemeinten Rat, sich bei der Partnerwahl nicht von Gefühlen leitenzu lassen, sondern an das Familieninteresse zu denken. Als geeigneterAnwärter erscheint ihm der ebenso ehrgeizige wie beharrlicheAlexander Graf zu Castell-Rüdenhausen (Johannes Zirner). OttiliesHerz schlägt jedoch heimlich für den gutaussehenden Baron Philipp vonBrand zu Neidstein (Hannes Wegener), der ihr romantische Avancenmacht. Bei ihrer Entscheidung möchte sie sich nicht beeinflussenlassen. Ebenso wenig beabsichtigt sie, sich später als Ehefrau undMutter aus den Geschäften zurückzuziehen. Um selbstbestimmt leben zukönnen, muss Ottilie jedoch gegen gesellschaftliche und familiäreWiderstände kämpfen.Die Rolle der Ottilie von Faber-Castell spielt Kristin Suckow("Heute bin ich blond"). In weiteren Rollen sind Martin Wuttke,Johannes Zirner, Eleonore Weisgerber, Hannes Wegener, Maren Eggert,Jasmin Schwiers, Lena Klenke, Pit Bukowski, Franziska Wulf und alsGast Leslie Malton zu sehen.Das Erste zeigt "Ottilie von Faber-Castell - Eine mutige Frau" amSamstag, 14. September, um 20:15 Uhr."Ottilie von Faber-Castell - Eine mutige Frau" ist eine Produktionvon W&B Television im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. DasDrehbuch stammt von Claudia Garde, die ebenfalls Regie führte. DieRomanvorlage "Eine Zierde in ihrem Hause - Die Geschichte der Ottilievon Faber-Castell" stammt von Asta Scheib. Die Redaktion liegt beiBirgit Titze (Degeto), Nanni Erben ist Produzentin, SusanneHildebrand ausführende Produzentin. Gedreht wurde in Prag undUmgebung.Weitere Informationen und Zusatzmaterial unterhttps://www.instagram.com/ard_degeto/. Die Pressemappe zum Filmfinden akkreditierte Journalisten im Pressedienst Das Erste(https://presse.daserste.de) zum Download.Fotos über www.ardfoto.dePressekontakt:ARD Degeto, Carina Hofmeister,Tel.: 069/1509-331, E-Mail: Carina.Hoffmeister@degeto.dePresse Partner Köln, Malte Weber,Tel.: 0221/165 343 52, E-Mail: weber@presse-partner.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell