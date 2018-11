München (ots) -Ab Folge 2801 spielt Gerit Kling als Hilli Pollmann die neueHauptrolle in der ARD- Daily-Novela "Rote Rosen". Zu sehen ist derStart der 16. Staffel mit weiteren 200 Folgen am Montag, 7. Januar2019, um 14:10 Uhr im Ersten. Hilli bezieht ihre neue Wohnung imLüneburger Rosenhaus - und auch sonst soll sich vieles ändern inHillis Leben und in der Ehe mit ihrem Mann Frank (Axel Buchholz). AmMittwoch, 2. Januar 2019, zeigt Das Erste ein "Rote Rosen"-Specialmit Highlights aus 2018 und einem Ausblick auf die neue Staffel mitGerit Kling: War das ein Jahr! Britta (Jelena Mitschke) und Merle(Anja Franke) unterhalten sich in der Gärtnerei entspannt über ihreFamiliengeschichte, die für Britta völlig unerwartet eineschicksalhafte Wendung bereithielt. Bei der Geburt vertauscht - soetwas kommt doch sonst nur in Fernsehfilmen vor! Aber Britta beschertdies in der Mitte ihres Lebens eine neue Familie in Paris, eineherzliche Mutter Inken (Tatjana Blacher), die Schwester Amelie(Lara-Isabelle Rentinck), den Bruder Christian (Marlon Putzke) unddas Glück, sie alle bald in Lüneburg kennenlernen zu können. Damischt sich die sympathische Kundin Hilli, die für sich und ihrenMann Frank einen großen Blumenstrauß kaufen will, in das Gespräch derbeiden ein. Hilli erzählt, dass sie seit fast drei Jahrzehntenglücklich verheiratet ist und sicher ist, dass ihr Glück ewig haltenwird ..."Rote Rosen" ist eine Produktion der Studio Hamburg Serienwerft(Produzent: Emmo Lempert) im Auftrag der ARD für Das Erste. DieRedaktion haben Meibrit Ahrens und Frida Steimer (beide NDR).Weitere Informationen finden akkreditierte Journalisten imPresseheft zur 16. Staffel im Pressedienst Das Erste online unterhttps://presse.daserste.de"Rote Rosen", 200 neue Folgen, montags bis freitags um 14:10 Uhrim ErstenIm Internet unter www.DasErste.de/roterosenPressefotos bei www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deDZ! Kommunikation, Tel.: 030/3101-8866, Dieter ZurstraßenTel.: 0160/4798370, E-Mail: dieter.zurstrassen@berlin.deoder am Set: Annkathrin Pinckernelle, Tel: 04131/886 340,E-Mail: apinckernelle@rote-rosen.tvOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell