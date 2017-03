München (ots) - Für die neue ARD-Degeto-Krimireihe "DerBarcelona-Krimi" hat sich ein außergewöhnliches Teamzusammengefunden: Unter der Regie von Oscar-Preisträger JochenAlexander Freydank steht Leinwandstar Clemens Schick gemeinsam mitAnne Schäfer, demnächst auch mit der Actionkomödie "Hot Dog" im Kino,vor der Kamera. In Barcelona, einer der aufregendsten Städte derWelt, verkörpert Clemens Schick den Kommissar Xavi Bonet, einen inder Stadt gut vernetzten Ermittler - eigenwillig, impulsiv undgeheimnisvoll. Anne Schäfer spielt seine neue Partnerin, diealleinerziehende und selbstbewusste Fina Valent. Zur weiterenBesetzung zählen u.a. Tara Fischer, Renato Schuch, Hans-Uwe Bauer,Tom Keune, Eva Maria Jost, Lluís Marco und Esther Soto. DieDreharbeiten für "Über Wasser halten" (AT) sind bis zum 6. April inBarcelona geplant. Ein zweiter Film wird voraussichtlich im Mai 2017gedreht.Zum Inhalt: In seinem ersten Fall findet Xavi Bonet nach demmorgendlichen Schwimmen einen verletzten Mann am Strand. Dass dasOpfer offenbar unter Amnesie leidet, erschwert die Ermittlungen. Kurzdarauf wird die Leiche eines "Lateros", eines illegalen Einwanderers,der sich mit Bierdosenverkauf über Wasser hielt, vor einem Gebetsraumgefunden. Dieser Mann war wohl ebenfalls am Strand. Als Xavi und Finaden Bruder des Ermordeten verhaften, streitet der ab, etwas mit denTaten zu tun zu haben. Doch plötzlich legt er ein Geständnis ab. Xaviund Fina haben nur wenig Zeit, die wahren Hintergründe aufzuklärenund eine Katastrophe zu verhindern."Der Barcelona-Krimi" ist eine Produktion der DreamtoolEntertainment GmbH im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste.Produzenten sind Felix Zackor und Stefan Raiser. Das Drehbuch von"Über Wasser halten" (AT) schrieb Kai Hafemeister nach einer Vorlagevon Stefanie Kremser und Klaus Wolfertstetter. Die Redaktion liegtbei Diane Wurzschmitt (ARD Degeto).Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:Wirth PR, Ellen Wirth, Tel.: 02685/987 90 38,E-Mail: info@wirth-pr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell