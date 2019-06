München (ots) - Aktuell laufen die Dreharbeiten zu dreieuropäischen Serien der ARD Degeto, die 2020 um 21.45 Uhr auf demSonn- und Feiertagssendeplatz ihre Premiere im Ersten haben sollen.Neu koproduziert werden die Romanverfilmung "Bäckström" sowie einRemake des Serienklassikers "Van der Valk". Zudem entstehen derzeitvier neue Filme der erfolgreichen Scandi-Noir-Reihe "RebeckaMartinsson" in Schweden.BäckströmIn dem schwedischen Krimi-Dreiteiler "Bäckström" ermittelt KjellBergqvist als Chefinspektor Evert Bäckström. Besonders stolz ist derleicht misanthropisch veranlagte Ermittler auf seine hoheErfolgsquote - und dies lässt er auch gern die junge KommissarinAnnika Carlsson sowie die neue Staatsanwältin Hanna Hwass spüren.Bäckströms Gespür für Verbrechen und Ungereimtheiten sind gefordert,als Edvin, ein zehnjähriger Junge aus seiner Nachbarschaft, auf derunbewohnten Insel Ofärdsön einen menschlichen Schädel mitEinschusslöchern entdeckt. Laut DNA-Analyse stammt der Schädel vonJaidee Kunchai. Doch Jaidee soll bereits 2004 bei dem Tsunami inThailand zu Tode gekommen sein. Bäckström übernimmt die Ermittlungen.Ohne es zu ahnen, gerät er dabei durch einen weiteren Fall ins Visierder russischen Mafia."Bäckström" ist eine Produktion der Yellow Bird Entertainment(Produzenten: Georgie Mathew und Line Winther Skyum Funch) für CMore/TV 4 (ausführende Produzentin: Niva Westlin Dahl) inKoproduktion mit ARD Degeto und Film i Väst. Die Redaktion für dieARD Degeto liegt bei Sebastian Lückel. Gedreht wird noch bis AnfangJuli 2019 in Göteburg, in der westschwedischen Provinz VästraGötalands län und in Thailand. Der Dreiteiler basiert auf einerRomanvorlage des Erfolgsautors und Kriminalistik-Professors Leif GWPersson.Van der ValkIn dem dreiteiligen Remake des Serienklassikers aus den 1970erJahren spielt Marc Warren den zynischen holländischen Kommissars PietVan der Valk. Scharfsinnig und gern auch mit unorthodoxen Methodenermittelt Van der Valk in den Straßen Amsterdams. Hinter pittoreskenFassaden und an den Ufern romantischer Kanäle führt das Böse seinSchattendasein. Vertraut mit der Unterwelt begegnet der Kommissar denGangstern auf Augenhöhe."Van der Valk" ist eine Produktion von Company Pictures(Produzentin: Michele Buck) und All3Media (Produzentin: LouisePedersen) in Koproduktion mit ARD Degeto. Die Drehbücher stammen vonChris Murray. Die Redaktion für die ARD Degeto hat Sebastian Lückelübernommen. Gedreht wird bis Ende August 2019 in Amsterdam.Rebecka Martinsson"Rebecka Martinsson" erzählt in der zweiten Staffel das Leben unddie berufliche Entwicklung der Karrierejuristin weiter: Statt in dienoble Kanzlei nach Stockholm zurückzukehren, bleibt RebeckaMartinsson als Bezirksstaatsanwältin in Schwedisch Lappland. In ihreralten Heimat ermittelt sie mit ihren Kollegen Anna Maria Mella undSven-Erik Ståhlnacke in einer Reihe von rätselhaften Kriminalfällen.Schwierig gestaltet sich ihre Zusammenarbeit mit ihrem Ex-GeliebtenKrister Eriksson. Dem stillen Hundeführer trauert sie schmerzlichnach. Um einen Neuanfang zu machen, muss sie jedoch erst mit ihremeigenen Leben ins Reine kommen. Nur langsam ist sie bereit, sich denvernarbten Wunden ihrer Jugend als Waisenkind zu widmen. Nach IdaEngvoll übernimmt in der zweiten Staffel Sascha Zacharias die Rolleder Rebecka."Rebecka Martinsson" ist eine Produktion der Yellow BirdEntertainment (Produzenten: Daniel Gylling und Line Winther SkyumFunch) in Koproduktion mit TV4 und Filmpool Nord sowie inZusammenarbeit mit ARD Degeto (Redaktion: Claudia Grässel) und CMore/TV 4, Danmarks Radio, MTV OY und NRK. Gedreht wird die zweiteStaffel der Scandi-Noir-Reihe bis Ende Juni 2019 in Kiruna undKurravavaara in der Provinz Norrbottens län/Schwedisch Lappland.Foto zu "Bäckström" unter www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto, Leo Boll,Tel: 069/1509-380, E-Mail: leo.boll@degeto.deMedusa Medienagentur Ulrike Seiler,Tel: 030/8090-6806, E-Mail: ulrike-seiler@t-online.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell