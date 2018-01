München (ots) -Leuchtende Tiefsee, extreme Küstenregionen, faszinierendeKorallenriffe: Das Erste zeigt ab dem 19. Februar 2018, immer montagsum 20:15 Uhr, die sechsteilige BBC/WDR-Dokuserie "Der Blaue Planet".Das Publikum erwartet eine magische Reise in die Welt der Meere undihrer Bewohner, zu der die Musik von Hollywood-Legende Hans Zimmerund die Erzählweise von Schauspieler Axel Milberg erheblichbeitragen.Die Filmteams begaben sich während einer Drehzeit von vier Jahrenauf 125 Expeditionen, bereisten 39 Länder, verbrachten mehr als 6.000Stunden auf Tauchgängen und filmten auf jedem Kontinent und in jedemOzean - von den Küsten bis in die Tiefsee. Das Ergebnis sind sechsfaszinierende Folgen, die viele bisher noch nie gefilmteVerhaltensweisen in der Tierwelt zum Vorschein bringen und einenaußergewöhnlichen Blick auf das Leben unter und über derMeeresoberfläche bieten.Zum ersten Mal erforschten bemannte Unterwasserfahrzeuge dieTiefen der Antarktis. An den Küsten abgelegener Inseln trafen dieCrews auf Fische, die fast nur auf dem Land leben. Oder aufStachelmakrelen, die Seevögel im Flug fangen. Es gelangen Aufnahmenvon Zackenbarschen, die zusammen mit Kraken kleine Fische jagen. Derspektakulärste Fund war ein Lippfisch, der Korallenauswüchse wieeinen Amboss verwendet, um Muscheln aufzuknacken. Schleppkamerasfilmten Raubfische und Delfine aus nächster Nähe, während diese mitHöchstgeschwindigkeit durch den Ozean schwammen. Saugkamerasermöglichen es dem Publikum, auf dem Rücken gigantischer Wesen wieWalhaien oder Orcas mitzuschwimmen - und Unterwasser-Endoskopkamerasmit extrem hoher Auflösung erlauben die persönliche Begegnung mit denkleinsten Lebewesen.Darüber hinaus präsentiert "Der Blaue Planet" Geschichten, diesich mit den aktuellen Problemen der Ozeane beschäftigen, von ganzenMeeresabschnitten voller Plastik über die verheerende Korallenbleichevergangener Jahre bis hin zu den weitreichenden Konsequenzen der sicherwärmenden Ozeane. Die Serie macht klar, warum derGesundheitszustand der Meere uns alle betrifft. Außergewöhnlichgedreht und erzählt, bietet "Der Blaue Planet" echtesErlebnisfernsehen."Der Blaue Planet" ist eine Koproduktion von BBC und WDR. Weiterebeteiligte ARD-Partner sind BR, NDR und SWR. Redaktion (WDR):Gabriele ConzeDie Sendetermine im Überblick:Unbekannte Ozeane, 19. Februar 2018, 20:15 UhrLeuchtende Tiefsee, 26. Februar 2018, 20:15 UhrFaszination Korallenriff, 5. März 2018, 20:15 UhrAuf hoher See, 12. März 2018, 20:15 UhrUnterwasserdschungel, 19. März 2018, 20:15 UhrExtremwelt Küste, 26. März 2018, 20:15 UhrPressekontakt:Silvia Maric, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900-42896, E-Mail: silvia.maric@DasErste.deoder:Kathrin Hof / Stefanie SchneckWDR Presse und InformationTel.: 0221/220-7125E-Mail: kathrin.hof@wdr.de; stefanie.schneck@wdr.deFotos über www.ard-foto.deEine Pressemappe finden akkreditierte Journalisten im PressedienstDas Erste (https://presse.daserste.de) zum Download.Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell