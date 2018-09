München (ots) -Die oberbayerische Idylle trügt. Denn der leidenschaftlicheKleinkrieg zwischen Aglaia Szyszkowitz als Sophie und Friedrich vonThun als Barthl rund um den beschaulichen Fuchsbichlerhof geht ineine neue Runde. Den Auftakt zur Komödien-Reihe "Zimmer mit Stall"verfolgten im März fast fünf Millionen Zuschauer (Marktanteil: 15,7%). Mit "Tierisch gute Ferien" (AT) wird die erfolgreicheARD-Degeto-Reihe nun fortgesetzt: Die frischgebackene PensionswirtinSophie (Aglaia Szyszkowitz) hat eine pfiffige Idee, um ihren Hof zueinem eleganten Kleinod für zukünftige Feriengäste auszubauen. Dochsie hat die Rechnung ohne "Stallnachbar" Barthl (Friedrich von Thun)gemacht: Der eigensinnige Griesgram versucht nicht mindereinfallsreich, Sophies ehrgeizige Pläne zu durchkreuzen. In weiterenRollen spielen Alexander Beyer, Sepp Schauer, Philipp Sonntag,Bettina Mittendorfer, Regula Grauwiller, Carolin Garnier, MarcusGrüsser, Max Schmidt u.a.Gedreht wird in Hausham (Oberbayern), München und Umgebung nochbis voraussichtlich 10. Oktober 2018. Im Anschluss wird der dritteFilm der "Zimmer mit Stall"-Reihe, "Teamgeist" (AT), nach einemDrehbuch von Judith Westermann verfilmt.Zum Inhalt: Sophie Böhmler (Aglaia Szyszkowitz) liebt ihre Gästeund ihr neues Leben als Pensionswirtin auf dem Fuchsbichlerhof. Ganzzum Leidwesen ihres unliebsamen "Mitbewohners" Barthl (Friedrich vonThun). Noch immer finden die beiden genügend Gründe, sich bis aufsBlut zu streiten. Ihr andauernder Kleinkrieg findet einen neuenHöhepunkt, als Workaholic Jan (Alexander Beyer) anreist. Jan istArchitekt und begeistert Sophie dafür, den Fuchsbichlerhof mit einemmodernen Anbau für ihre Feriengäste noch attraktiver zu gestalten.Selbstverständlich tut Barthl alles Menschenmögliche, dieseRenovierungspläne zu verhindern. Den für Sophies Kreditzusagezuständigen Sachbearbeiter Müller (Marcus Grüsser) kennt Barthlschließlich gut. Oder besser gesagt: dessen unsaubereFinanzierungsaktivitäten im Ort, mit denen Barthl denBankangestellten unter Druck setzt. Zeitgleich sorgt der letzte Willevon Barthls langjährigem Spezl Vincent (Sepp Schauer) für Trubel,denn dieser verlangt seinen beiden Freunden Barthl und Ferdinandeiniges ab ..."Zimmer mit Stall - Tierisch gute Ferien" (AT) ist eine Produktionder Roxy Film (Produzenten: Andreas Richter, Ursula Woerner und AnnieBrunner) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Regie führt RalfHuettner, der zusammen mit Philipp Weinges auch das Drehbuch schrieb.Die Redaktion liegt bei Sascha Mürl (ARD Degeto).Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto, Natascha Liebold,Tel.: 069/1509-346, E-Mail: natascha.liebold@degeto.deMedienbüro Wolf, Dr. Sylvia Wolf,Tel.: 089/30090-38, E-Mail: mail@medienbuero-wolf.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell