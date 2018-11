München (ots) - In der sechsten "Dingsda"-Raterunde fordernNachrichtensprecherin Susanne Daubner und Moderatorin Anna Plankendas Gute-Laune-Ehepaar Jana Ina und Giovanni Zarrella heraus."Tagesschau"-Sprecherin Susanne Daubner verbrachte einen Teilihrer Kindheit in der Mongolei und wusste schon früh, was sie werdenwollte: Als Kind lief sie stundenlang mit einem Bleistift alsMikrophon durch die Wohnung und hielt Monologe. Auch Kollegin AnnaPlanken ist nicht auf den Mund gefallen - wird das ihr bei "Dingsda"helfen? Bei dem brasilianischen Model und dem italienischen Moderatorwird zu Hause ein Mix aus drei Sprachen gesprochen, doch bei derRollenverteilung geht es klassisch zu: Jana Ina und ihre Tochterlieben Schuhe, Giovanni und sein Sohn haben ein Faible für Fußball."Früher habe ich am Fernseher versucht, die Begriffe zu erraten. Undich habe mich auch manchmal ein bisschen lustig gemacht, wenn es dieGäste nicht erraten konnten" gibt Giovanni zu. Ob er heute einebessere Figur machen kann?"Dingsda" bietet eine Mischung aus Spiel, Unterhaltung undPromi-Talk. Jeweils zwei prominent besetzte Teams tretengegeneinander an und müssen über mehrere Runden Begriffe erraten, diein Einspielfilmen von Kindern erklärt werden. Highlight des Quiz'sind die "Dingsda"-Kinder im Alter von vier bis acht Jahren, die dieverschiedensten Begriffe mit ihren Worten umschreiben - nicht immerfür jeden verständlich, aber stets originell und urkomisch. DasProminententeam, das am Ende der Show die meisten Punkte gesammelthat, gewinnt und spendet den Gewinn für einen wohltätigen Zweck."Dingsda" mit Mareile Höppner immer freitags um 18:50 Uhr imErsten. Im Internet: www.DasErste.de/dingsdaWeitere Informationen entnehmen akkreditierte Journalisten demPresseheft unter https://presse.daserste.deAuf Nachfrage stehen Interviews auch als Audio- und Videoclips zurVerfügung. Pressefoto unter www.ard-foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deUlrike M. Schlie und Stefanie Henke, Picture Puzzle MedienTel.: 0221/500039-11, E-Mail: presse@picturepuzzlemedien.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell