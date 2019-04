München (ots) - Die Schauspielerinnen Anna Schudt und SabinePostel sind seit Jahren als Kommissarinnen in der beliebtenKrimireihe "Tatort" zu sehen. Vom Perfektionismus getrieben, lösensie schwierigste Fälle und kommen dabei oft an ihre Grenzen. AmDonnerstag wird sich zeigen, welche Ermittlungstaktik erfolgreich zurAufklärung spannender Fragen beiträgt.Zwei musikalische Evergreens des deutschen Schlagers treten mitUnterstützung der Teamchefs Elton und Bernhard Hoëcker am Dienstaggegeneinander an: Frank Schöbel und Bernhard Brink kennen sich auszahlreichen Musiksendungen, doch wer von beiden hat das bessereTaktgefühl beim Quizzen?Zum Wochenstart zeigen die beiden Nachrichtenprofis Pinar Atalay,sie moderiert seit fünf Jahren die "Tagesthemen" und Jens Riewa, erspricht seit 1994 die "Tagesschau", dass sie auch Spaß an skurrilenThemen haben. Bei "Wer weiß denn sowas?" versuchen sie, die richtigenAntworten auf die Quizfragen zu finden, die Moderator Kai Pflaumeihnen stellt.Millionen Augenpaare, die ihnen zuschauen; dieses Gefühl ist denInternetstars Felix von der Laden und Joyce Ilg wohlbekannt. Mitihren YouTube-Kanälen unterhalten sie ihre Fans und auf Instagramlassen sie ihre Follower an ihrem täglichen Leben teilhaben. AmMittwoch wird sich zeigen, wer von den beiden knifflige Alltagsfragenwie diese besser beantworten kann.Wozu dienen Magnetstreifen im Boden vieler Ausgänge und Ausfahrtenvon Supermärkten?a) Sie erleichtern den Mitarbeitern die jährliche Inventur.b) Sie verhindern den Diebstahl von Einkaufswagen.c) Sie helfen das Einkaufserlebnis zu personalisieren.Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-Appunter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 15. bis 19. April 2019 imÜberblick:Montag, 15. April - die "Tagesthemen"-Moderatorin Pinar Atalay und"Tagesschau"-Sprecher Jens RiewaDienstag, 16. April - die Schlagersänger Frank Schöbel und BernhardBrinkMittwoch, 17. April - der YouTube-Star Felix von der Laden und dieSchauspielerin und YouTuberin Joyce IlgDonnerstag, 18. April - die Schauspielerinnen Anna Schudt und SabinePostelFreitag, 19. April - Karfreitag"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUALGmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegtbeim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unterwww.daserste.de/wer-weiss-denn-sowasFotos über www.ard-foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell