Wolfsburg (ots) -- Movimentos Festwochen vom 19. Juli bis 25. August in "Hafen 1"- Fünf internationale Tanzcompanys mit neun Choreografien,darunter eine Weltpremiere, eine Europapremiere sowie sechsDeutschlandpremieren- Junge Tänzerinnen und Tänzer der Movimentos Akademie erarbeitenvier ChoreografienIm 17. Jahr ihres Bestehens finden die Movimentos Festwochen derAutostadt ihre neue tänzerische Heimat in "Hafen 1". Anlass für denNeubau am Hafenbecken war die Umrüstung des Volkswagen Kraftwerks aufeffiziente Gasturbinen. Mit der Eventlocation "Hafen 1" schafft dieAutostadt darüber hinaus ein neues unternehmerisches Standbein fürihr zukünftiges Konferenzmanagement. Erstmals wird "Hafen 1" am 19.Juli für die Öffentlichkeit zugänglich, wenn die MovimentosFestwochen mit einer Uraufführung des bekannten kanadischenChoreografen Édouard Lock eröffnen.Claudius Colsman, Mitglied der Geschäftsführung der Autostadt:"2019 ist ein besonderes Jahr für die Autostadt. Mit 'Hafen 1' könnenwir unser Corporate-Event-Geschäft ausbauen und die MovimentosFestwochen erhalten eine neue Heimat. Dass sich Movimentos dadurchnach hinten verschiebt und wir uns in diesem Jahr ganz auf den Tanzkonzentrieren, trägt der Planung und dem Bau von 'Hafen 1' Rechnung.Es war uns wichtig, dass unser größtes Kulturfestival stattfindet undwir freuen uns darauf, unseren Gästen am 19. Juli eine Uraufführungzu präsentieren."Bernd Kauffmann, Künstlerischer Leiter der Movimentos Festwochen:"Ich kann nur meiner lauten und leisen Freude Ausdruck geben, dassdie 'Movimentos' jetzt im neuen 'Hafen 1' vor Anker gehen können.Hinzu kommt mein großer Dank an die Autostadt, dass sie imtiefgreifenden Zeitenschnitt, in der sich neue Konstrukte des Mobilenin Technik, Form und Ästhetik ankündigen, dem originären Kern dermenschlichen Bewegung, dem Tanz, weiterhin Raum und Gewicht einräumt.Insofern empfinde ich die Entscheidung der Autostadt für eine 'neueHeimat' der 'Movimentos' auch als ein kulturpolitischesAusrufezeichen und als geneigte Geste gegenüber dem Stammsitz desUnternehmens."Vom 19. Juli bis 25. August gastieren fünf internationaleTanzcompanys bei den 17. Movimentos Festwochen: Mit der São PauloDance Company und der Companhia de Dança Deborah Colker sind 2019zwei der bedeutendsten Tanzensembles aus Brasilien zu Gast. LesBallets Jazz de Montréal präsentieren eine Hommage an den großenKünstler Leonard Cohen. Zum ersten Mal in Deutschland zu erleben istdie L.A. Dance Company des Ballettstars Benjamin Millepied. DerChoreograf Russell Maliphant und der Komponist und OscarpreisträgerVangelis entführen in "The Thread" auf ihre Weise in die Weite dergriechischen Kultur. Die jungen Tänzerinnen und Tänzer der MovimentosAkademie zeigen insgesamt vier Choreografien in der neuenEventlocation "Hafen 1".Die Tanzcompanys der 17. Movimentos FestwochenSão Paulo Dance CompanyDie São Paulo Dance Company ist 2019 mit drei Choreografien inWolfsburg zu Gast: Mit einer Uraufführung des bekannten kanadischenChoreografen Édouard Lock beginnen die Movimentos Festwochen am 19.Juli in ihrer neuen Spielstätte "Hafen 1". Die im Auftrag vonMovimentos entstehende Choreografie widmet sich dem kulturellenGedächtnis, der Herkunft und der Zukunft. Mit "Gnawa" zeigen dieFestwochen ein Meisterwerk des spanischen Choreografen Nacho Duato,das auf mystischen Musiken und Ritualen des Volks der marokkanischenGnawa beruht. Als Europapremiere präsentiert sich die neueste Arbeit"Agora" (Jetzt) der jungen brasilianischen Choreografin CassiAbranches, die in suggestiven Bildern und Bewegungen die Lebenskraftdes lateinamerikanischen Seins aus seinen Wurzeln ins Heute übersetztund überträgt. Die São Paulo Dance Company ist 2019 zum zweiten Malnach 2013 in Wolfsburg zu Gast.BJM - Les Ballets Jazz de MontréalErstmals bei den Movimentos Festwochen zu Gast, zeigen BJM - LesBallets Jazz de Montréal ab dem 24. Juli ihre Choreografie "LeonardCohen / Dance Me" in der neuen Spielstätte "Hafen 1". Sie ist demDichter, Songwriter und Maler Leonard Cohen gewidmet und vereint diedrei international renommierten Choreografen Andonis Foniadakis,Annabelle Lopez Ochoa und Ihsan Rustem. Inspiriert von Cohensvielfältigem Werk ist die Arbeit eine eindrucksvolle Hommage an denberühmten Sänger und Melancholiker.Companhia de Dança Deborah ColkerDie Companhia de Dança Deborah Colker zeigt ihre neueste Arbeit"Dog Without Feathers" als Deutschlandpremiere bei den 17. MovimentosFestwochen der Autostadt. Inspiriert ist die Arbeit von demgleichnamigen Gedicht des brasilianischen Lyrikers João Cabral überdie eindrucksvollen Landschaften Pernambucos in Brasilien und von denschwierigen Lebensverhältnissen der Menschen, die dort leben.Großflächige Videoeinspielungen zeichnen die großartigen Landschaftenum den Fluss Capibaribe nach. Nach 2005 und 2009 ist die Companhia deDança Deborah Colker zum dritten Mal in Wolfsburg zu erleben.L.A. Dance ProjectEs ist nicht nur der erste Auftritt des L.A. Dance Project bei denMovimentos Festwochen, es ist der erste Auftritt der Company inDeutschland überhaupt: Vom 8. bis zum 10. August zeigt das Ensembledes Künstlerischen Leiters und Choreografen Benjamin Millepied dreiseiner Stücke in Wolfsburg. "Homeward" ist eine kurze, schnelleArbeit zu einem Videokunstwerk des Künstlers James Buckhouse, dieexemplarisch für die multimediale und interdisziplinäre Ausrichtungder Company steht. In "Orpheus Highway", geht Millepied dertragischen Liebesgeschichte von Orpheus und Eurydike nach undverleiht der Eindringlichkeit des Geschehens durch den Einsatz vonFilmsequenzen und Livemusik intensiven Ausdruck. Für das Stück "BachStudies (Part 1)" ließ sich Millepied von der Komplexität und Tiefeder Musik von Johann Sebastian Bach inspirieren und setzt dieKompositionstechniken des Kontrapunkts, der Fuge und des Kanons ineine hochemotionale, suggestive Choreografie um.Russell Maliphant & VangelisDer griechische Komponist, Klangkünstler und OscarpreisträgerVangelis - einer der Pioniere der elektronischen Musik - ist Subjektund Objekt einer choreografischen Hommage des Londoner KünstlersRussell Maliphant. Für die Choreografie "The Thread" (der Faden)haben sich beide zusammengetan, um dem traditionellen griechischenTanz zu den Kompositionen von Vangelis in die Neuzeit zu überführen.Der antike Mythos des Ariadnefadens diente ihnen als Wegweiser durchdie Weiten der tradierten griechischen Klangwelten. Dafür wurdeeigens ein Ensemble aus 18 Tänzerinnen und Tänzern geschaffen, dieteils in traditionellem griechischem Tanz, teils in westlichemzeitgenössischem Tanz ausgebildet sind. Diesem Ansatz folgend, hatVangelis griechische Traditionals in raumfüllende elektronischeKlänge transformiert.Der britische Guardian bezeichnete die Zusammenarbeit, die im März2019 in London uraufgeführt wurde, als "profound and thrilling". Beiden Movimentos Festwochen der Autostadt war Russell Maliphant 2016sowie 2010 mit der Choreografie "AfterLight" im Rahmen derDiaghilev-Hommage "In the spirit of Diaghilev" zu Gast.Movimentos AkademieKinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus der Region erarbeitenin den beiden Movimentos Akademie Tanzprojekten insgesamt vierverschiedene Choreografien, die die diesjährigen MovimentosFestwochen in "Hafen 1" mit einer gemeinsamen Premiere beschließen.Unter der Leitung des Choreografen Daniel Martins und derTanzpädagogin Sonja Böhme proben 40 Kinder und Jugendliche zwischenneun und 22 Jahren in der Tanzklasse seit Januar gemeinsam. Im Maistartet unter der Leitung von Gregor Zöllig, Künstlerischer Leiterund Chefchoreograf am Staatstheater Braunschweig "Movimentos Akademietanzwärts". Junge Erwachsene im Alter von 16 bis 36 Jahren erarbeitengemeinsam eine eigene Choreografie und lernen den Probenbetrieb einesStaatstheaters kennen. Beide Projekte arbeiten mit einemkünstlerischen Team von professionellen Musikern, Bühnenbildnern,Kostümbildnern, Maskenbildnern und Dramaturgen zusammen. Seit 12Jahren bietet die Movimentos Akademie ein vielfältiges Programm fürjunge Menschen in der Region.Programmänderungen vorbehalten. 