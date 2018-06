München (ots) - Am 5. Juni haben die Dreharbeiten für 16 neueFolgen der ARD-Vorabendserie "Morden im Norden" begonnen. Auch in der6. Staffel ermitteln die beiden Lübecker Kommissare Finn Kiesewetter(Sven Martinek) und Lars Englen (Ingo Naujoks) in vielfältigenMordfällen. Unterstützt werden sie dabei von der jungenKriminalkommissarin Nina Weiss (Julia Schäfle), dem erfahrenenKriminaloberkommissar Schroeter (Veit Stübner) sowie StaatsanwältinDr. Hilke Zobel (Proschat Madani) und Rechtsmediziner Henning Strahl(Christoph Tomanek).Das eingespielte Ermittlerteam taucht in den neuen Fällen wiederin die unterschiedlichsten sozialen Milieus zwischen Hansestadt undOstsee ein. Hinter den Verbrechen werden immer auch die menschlichenDramen sichtbar. Um ihre Fälle zu lösen, ist daher nebenkriminalistischem Scharfsinn sensible Menschenkenntnis gefordert. Sosind die Kommissare z.B. mit dem Fall eines Mädchens konfrontiert,das von einem ermordeten "Loverboy" zur Prostitution überredet wurde.In weiteren Fällen entführt eine leibliche Mutter gewaltsam ihreigenes Kind von den Pflegeeltern, geht es um einen Todesfall imPolizeigewahrsam, um einen schockierenden Fall vonMedikamentenpanscherei sowie um eine verschwundene Ehefrau undMutter.In Episodenhauptrollen spielen u.a. Idil Üner, Ruby O. Fee, RegulaGrauwiller, Max Hopp und Katharina Spiering. Die Dreharbeiten laufenbis Mitte Dezember 2018. Drehorte sind Lübeck und Umgebung sowieHamburg und Umgebung. Zu sehen sind die neuen Folgen voraussichtlichab Ende 2019, montags um 18.50 Uhr im Ersten."Morden im Norden" ist eine Produktion der ndF: Berlin im Auftragder ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Produzent ist Hans-HinrichKoch, Producer Anna Neudert. Regie führen Michi Riebl, HolgerSchmidt, Christoph Eichhorn und Dirk Pientka. Die Redaktion liegt beiKarsten Willutzki, Executive Producer ist Diana Schulte-Kellinghaus(beide NDR).Im Internet: www.DasErste.de/mordenimnordenPressefotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@daserste.deHelmut MonkenbuschMonkenbusch - Presse und PR für Film und FernsehenTel.: 040/851 34 69, Mobil: 0151/64423971, E-Mail: hm@monkenbusch.tvOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell