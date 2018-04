München (ots) -Am Montag, 9. April 2018, startet die 5. Staffel desVorabendkrimis "Morden im Norden" im Ersten. Acht neue Episoden mitden Lübecker Ermittlern Finn Kiesewetter (Sven Martinek) und LarsEnglen (Ingo Naujoks) sind montags um 18:50 Uhr zu sehen.In der ersten neuen Episode, "Liebesblind" (Drehbuch: ChristianeHagn, Regie: Marcus Weiler), gehen Kiesewetter und Englen von einerBeziehungstat aus, als ein Ehemann seine Frau nach einer Dienstreisemit einem Messer in der Brust tot im Garten auffindet. Tatsächlichhäufen sich die Indizien gegen den trauernden Gatten. Aber dieserstreitet alle Vorwürfe ab. Die Ermittlungen nehmen Fahrt auf, als dieLübecker Kommissare erfahren, dass die Frau unter dem Trauma einerFehlgeburt litt, und Einblick in ihre Krankenakte bekommen: Die Totehatte einiges zu verbergen...In weiteren Rollen sind Proschat Madani als Staatsanwältin Dr.Hilke Zobel, Veit Stübner als Hauptkommissar Heinz Schroeter, JuliaSchäfle als Kommissarin Nina Weiss sowie Christoph Tomanek alsPathologe Dr. Henning Strahl und Jürgen Uter als Hausmeister Ernst zusehen.Gedreht wurden 16 Folgen von Juni bis Dezember 2017 in Lübeck,Hamburg und Umgebung. Der zweite Teil der 5. Staffel mit achtweiteren Episoden "Morden im Norden" ist im Herbst 2018 eingeplant."Morden im Norden" wurde produziert von der ndF: Berlin(Produzent: Hans-Hinrich Koch) im Auftrag der ARD Werbung und der ARDfür Das Erste. Die Redaktion haben Alena Wessling und KarstenWillutzki (NDR), Executive Producer ist Diana Schulte-Kellinghaus(NDR). Im Internet: www.DasErste.de/mordenimnordenWeitere Informationen entnehmen akkreditierte Journalisten demPresseheft unter https://presse.daserste.de Pressefotos unterard-foto.dePressekontakt:Dr. Bernhard MöllmannPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887E-Mail: bernhard.moellmann@daserste.deHelmut MonkenbuschMonkenbusch - Presse und PR für Film und FernsehenTel.: 040/851 34 69, Mobil: 0151/64423971E-Mail: hm@monkenbusch.tvOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell