München (ots) - Die Ermittlungen in einem 23 Jahre zurückliegenden Mordfall führen Detective Inspector Jimmy Perez dieses Mal unmittelbar in sein familiäres Umfeld. Kurz nachdem der damals geständige Thomas Malone (Stephen Walters) durch ein Berufungsverfahren auf freien Fuß kommt und in seine alte Heimat auf den Shetlands zurückkehrt, geschieht ein weiterer Mord. Das Opfer, die junge Investigativjournalistin Sally McColl (Amy Lennox), ist die Tochter von Drew McColl (Sean McGinley), der als damaliger Polizeichef den schwer berechenbaren Malone hinter Gitter brachte. Damit gerät der Ex-Häftling erneut unter Verdacht. Während Perez und sein Team ermitteln und gleichzeitig den Hauptverdächtigen vor den Angriffen der Anwohner schützen müssen, führen die Spuren schließlich direkt bis zu Perez' eigener Familie. Das Erste zeigt den neuen Fall der erfolgreichen Krimiserie "Mord auf Shetland" als deutsche Erstausstrahlung in drei aufeinanderfolgenden Filmen: am Gründonnerstag, Ostersonntag und Ostermontag jeweils um 21.45 Uhr. Neben Douglas Henshall als Jimmy Perez spielen erneut Alison O'Donnell, Steven Robertson, Julie Graham, Mark Bonnar und Erin Armstrong. Die Figuren basieren auf Vorlagen der britischen Bestsellerautorin Ann Cleeves, deren achter Shetland-Krimi für Sommer 2020 angekündigt ist.Die Sendetermine im Überblick: Mord auf Shetland - Späte Rache Gründonnerstag, 9. April 2020, 21:45 UhrMord auf Shetland - Ein unheimlicher Besucher Ostersonntag, 12. April 2020, 21:45 UhrMord auf Shetland - Die Schatten der Vergangenheit Ostermontag, 13. April 2020, 21:45 UhrDie Filme sind jeweils ab Ausstrahlung im Ersten für 30 Tage auch in der ARD Mediathek unter http://www.ardmediathek.de verfügbar."Mord auf Shetland" ist eine Produktion der ITV-Studios für die BBC im Lizenzerwerb der ARD Degeto für Das Erste. Die Redaktion für die ARD Degeto übernehmen Sebastian Lückel und Melanie Mayer (ARD Degeto).