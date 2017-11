Erste Mini Maker Faire von Conrad / Das Technikspektakel für die ganze Familie

Hannover (ots) - Am 2. und 3. Dezember von 9 bis 18 Uhr findet imRahmen des großen Conrad-Events "Was mit Drohnen und Technik" dieerste Mini Maker Faire von Conrad in der Station in Berlin statt.Haupt-Act ist das Finale der Drone Champions League, bei deminternationale Piloten ihre 700 Gramm leichten Flugdrohnen inatemberaubender Geschwindigkeit über einen Parcours jagen. Darüberhinaus können sich die Besucherinnen und Besucher auf einvielfältiges Technik-Wunderland freuen.Die erste Mini Maker Faire von Conrad findet in Kooperation mitMaker Media statt, parallel zum Finale der Drone Champions League.Nach Rennen in Paris, Liechtenstein, Brüssel und Salida Turda inRumänien finden sich nun 9 Teams zum Finale in Berlin ein, um denSieger 2017 "auszufliegen". Moderiert wird das Abschlussrennen vonden bekannten YouTubern Nils Bomhoff und Simon Krätschmer von denRocket Beans, im Fernsehen überträgt Sport1 LIVE dasDrohnen-Spektakel am Samstag Nachmittag. Die Königsklasse desDrohnensports findet immer mehr Anhänger, so verfolgten rund 180.000Zuschauer das Rennen auf der Champs-Elysées.Um Geschwindigkeit und Geschick geht es auch bei den Rennen derOffroad-Elektrobuggies, Modellautos im Maßstab 1:10. In vierunterschiedlichen Klassen treten die Fahrer im Finale gegeneinanderan."Auf der Conrad Mini Maker Faire können die Besucher aber nichtnur mit den Piloten und Fahrern mitfiebern, sondern auch selbstausprobieren", sagt Marcel Kaminski, Expert Fairs & Events vonConrad. "Interessierte können Roboter bauen, löten lernen oder anModellbau-Autos schrauben und diese Probe fahren. Außerdem gibt eseine Maker-Stage, auf der Vorträge und Workshops rund um dasSelbermachen angeboten werden "Conrad bietet großen und kleinen Besuchern auf dem Campus zudemeine Try2Fly-Area, einen Copter-Simulator, Virtual Reality, eineGaming Area sowie ein großes FIFA-18-Turnier. Auch YouTube-Stars kannman hier treffen: Der Gamer Tisi Schubech und die Tüftler-ZwillingeReal Life Guys stehen in der Meet & Greet-Area zumErfahrungsaustausch bereit.Tickets gibt es ab 9,90 Euro auf der Webseite von Conrad. ImEintrittspreis ist ein Conrad-Einkaufsgutschein im Wert von 5 Euroenthalten.Medienpartner der Mini Maker Faire von Conrad ist unter anderemdas Make-Magazin, das auch die beiden größten deutschen Maker Fairesin Berlin und Hannover präsentiert.Video: https://youtu.be/nmHDBwHgDQ0Pressekontakt:Sylke WildeHeise MedienTelefon: +49 511 5352-290sylke.wilde@heise.deOriginal-Content von: Make, übermittelt durch news aktuell