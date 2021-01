Erste Microsoft Teams Integration für SAP Customer Experience von Camelot ITLab ab sofort verfügbar

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Mannheim (ots) - Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) gab heute die Erweiterung seines innovativen Lösungsportfolios im Bereich Customer Relationship Management (CRM) bekannt. Die neue Lösung "Microsoft Teams Integration for SAP Customer Experience" ermöglicht es Unternehmen, die SAP Sales Cloud mit dem Kollaborations-Tool Microsoft Teams zu verbinden und so die Produktivität und Zusammenarbeit im Vertrieb zu verbessern.Die von Camelot ITLab entwickelte Lösung erlaubt es Unternehmen, einen speziell für Vertriebsaktivitäten ausgerichteten virtuellen Arbeitsbereich in der Microsoft Teams-Umgebung zu schaffen, zum Beispiel für die gezielte Bearbeitung eines Accounts oder einer Opportunity. Die Camelot-Lösung basiert auf drei Kernelementen:- Eine Erweiterung für die SAP Customer Experience sorgt dafür, dass Benutzer mit nur einem Klick aus der SAP Sales Cloud heraus kollaborative Arbeitsbereiche in Microsoft Teams erstellen können. So lassen sich Vertriebsaktivitäten effektiver koordinieren und Deals schneller abschließen.- Mit Hilfe von Prozessautomatisierungen, sogenannten Flows, werden vertriebliche Arbeitsbereiche in Microsoft Teams automatisch konfiguriert, so dass das Vertriebsteam direkt mit der Zusammenarbeit starten kann. Dazu zählt das Einrichten von Channel-Strukturen, Dokumentenordnern, Apps, Aufgabenlisten und vieles mehr.- Eine integrierte SAP Sales Cloud App ermöglicht es, bei der vertrieblichen Zusammenarbeit in Microsoft Teams Kunden- oder Opportunity-Daten in Echtzeit in Teams anzuzeigen und direkt aus der App heraus native Teams-Funktionen wie Anrufe oder Chats zu nutzen. "Im Zuge der vermehrten virtuellen Zusammenarbeit und Nutzung von Microsoft Teams in Unternehmen ist auch eine entsprechend große Nachfrage nach einer Integration von Microsoft Teams und der SAP Sales Cloud entstanden. Mit unserer innovativen Lösung kommen wir diesem Bedarf nach und ermöglichen Unternehmen damit eine deutliche Produktivitätssteigerung im Vertrieb", kommentiert Roberto Wahl, Head of Profit Center Customer Engagement & Commerce bei Camelot ITLab.Die "Microsoft Teams Integration for SAP Customer Experience" Lösung von Camelot ITLab steht ab sofort zur Verfügung. Eine individuelle Demo kann unter www.camelot-itlab.com (https://www.camelot-itlab.com/de/unser-sap-focus/crm-and-customer-experience/camelot-differentiators-for-crm-customer-experience/microsoft-teams-integration-fur-sap-customer-experience/) angefragt werden.Camelot ITLab bietet seinen Kunden im CRM-Bereich nicht nur individuell konfigurierte Implementierungen, die Branchenbesonderheiten berücksichtigen, sondern auch passende Erweiterungen und Anwendungen. Dazu zählen beispielswiese das Marketing Segmentation Enhancement for SAP Customer Experience, die CleverReach Integration for SAP Customer Experience, das LinkedIn und XING Plugin for SAP Customer Experience sowie die SharePoint Integration for SAP Customer Experience. Alle Lösungen sind im SAP App Store (https://store.sap.com/en/search/Camelot%20ITLab) verfügbar.Pressekontakt:Sandra GschwendnerHead of Corporate CommunicationsCamelot ITLab GmbHTheodor-Heuss-Anlage 1268165 MannheimTel.: +49 (0)89 741185-426Email: sgsc@camelot-itlab.comwww.camelot-itlab.comOriginal-Content von: Camelot ITLab GmbH, übermittelt durch news aktuell