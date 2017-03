Weitere Suchergebnisse zu "Mais CBOT Rolling":

München (ots) - Das Thema: "Zwischen Wilders und Erdogan: Europain der Populistenfalle?"Die Wahl in den Niederlanden könnte richtungsweisend für Europawerden. Bekommen die Populisten um Wilders und Le Pen Aufwind - oderwerden sie gebremst? Ausgerechnet jetzt, nach dem Verbot derWahlkampfauftritte von AKP-Politikern in den Niederlanden, spitztsich der Konflikt zwischen Europa und der Türkei weiter zu:Nazi-Vergleiche und Warnungen vor einem Diktator vergiften dieDebatte. Wie stark wird der Streit die niederländischen Wählerbeeinflussen? Wird die Konfrontation zwischen Europa und ErdogansTürkei eskalieren?Die Gäste:Ursula von der Leyen, CDU (Bundesverteidigungsministerin)Christian Lindner, FDP (Parteivorsitzender)Jeroen Akkermans (niederländischer TV-Journalist)Sylke Tempel (Außenpolitikexpertin)Necla Kelek (Publizistin)Ursula von der Leyen, CDU (Bundesverteidigungsministerin) / DieVerteidigungsministerin warnt vor einer weiteren Verschärfung in derAuseinandersetzung um türkische Wahlkampfauftritte in Europa. "Derheiße Wahlkampf in den Niederlanden und in Deutschland um dastürkische Referendum geht vorbei. Aber Europa und die Türkei werdenimmer benachbart bleiben", mahnt Ursula von der Leyen. Diestellvertretende CDU-Parteivorsitzende stellt allerdings klar, derRegierung in Ankara müsse klargemacht werden, "dass mitunerträglichen Nazi-Vergleichen einige türkische Politiker ihrRederecht selbst infrage stellen".Christian Lindner, FDP (Parteivorsitzender) / DerFDP-Parteivorsitzende fordert ein sofortiges Verbot allerWahlkampfauftritte türkischer AKP-Minister in Deutschland. DieBundesregierung sollte dem Beispiel der Niederlande folgen und "diesystematische türkische Staatspropaganda auf deutschem Bodenunterbinden, in dem sie zeitweise die Einreise türkischerRegierungsmitglieder verhindert", erklärt Christian Lindner. "Dielasche Haltung der Bundesregierung empört mich. Es ist ein falschesVerständnis von Toleranz, den Gegnern der MeinungsfreiheitMeinungsfreiheit zu gewähren." Angela Merkel betreibe das Spiel vonHerrn Erdogan, indem sie nicht klare Kante zeige, so der liberaleSpitzenmann.Jeroen Akkermans / Der niederländische Deutschland-Korrespondentdes Fernsehsenders RTL News ist nicht überrascht über die hohenZustimmungswerte für den Rechtspopulisten Geert Wilders. "DieMenschen in Holland fühlen sich von der Elite des Landes nicht mehrernst genommen", erklärt der preisgekrönte Fernsehreporter. "Dasganze Land ist nach rechts gerückt." Die Niederlande seien längstnicht mehr eine so tolerante Gesellschaft, wie man in Deutschlandannimmt. Dennoch glaubt Jeroen Akkermans nicht, dass WildersRegierungschef werden könnte.Sylke Tempel (Außenpolitikexpertin) / Die Chefredakteurin derZeitschrift "Internationale Politik" kritisiert die rigoroseVerbotspolitik der Niederlande gegenüber Auftritten türkischerAKP-Politiker. "Das ist innenpolitisch motiviert, Geert Wilders hatdas vorangetrieben", analysiert die Journalistin: "Erdogan, Putin undTrump sind Machos und Oberegos. Sie stehen für einfache Lösungen. Esbringt nichts, ihr Machotum mit Gegenmachotum zu beantworten." SylkeTempel unterstützt stattdessen den bedachten Kurs der Kanzlerin:"Angela Merkel kann mit viel Geduld und Spucke komplizierteVerknotungen auflösen."Necla Kelek (Publizistin) / "Erdogan versucht, unstürkischstämmige Deutschen zu instrumentalisieren, um die notwendigenStimmen für sein Referendum zu bekommen. Es kann sehr knapp für ihnwerden, deswegen braucht er jede Stimme", sagt die Soziologin undplädiert für ein absolutes Auftrittsverbot türkischer Wahlkämpfer inDeutschland. Die Tochter türkischer Eltern wurde 1995 Deutsche undkritisiert die doppelte Staatsbürgerschaft: "Hier leben zu wollen undfür einen Präsidenten aus dem Herkunftsland zu sein, sogar für dieTürkei sterben zu wollen, das zerreißt uns! So kommen wir nie zurRuhe und nicht als Bürger dieses Landes an.""Maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD,hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit der Vincent TV GmbH."Maischberger" im Internet unter www.DasErste.de/maischbergerRedaktion: Elke Maar (WDR)Fotos über www.ard-foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFelix Neunzerling, ZOOM MEDIENFABRIK GmbH,Tel.: 030/3150 6868, E-Mail: FN@zoommedienfabrik.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell