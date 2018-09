Weitere Suchergebnisse zu "Mais CBOT Rolling":

München (ots) - Das Thema:Die Mietenexplosion: Wird Wohnen unbezahlbar?Rentner müssen nach Jahrzehnten ihre Wohnung verlassen. Familienmit kleinen Kindern finden keine Bleibe. Investoren kaufen Wohnungenals Geldanlage und lassen sie leer stehen. Kaum etwas beschäftigt dieDeutschen so sehr wie die Frage nach bezahlbarem Wohnraum. Die Sorgegeht quer durch alle sozialen Schichten, nicht nur in Großstädten:Wie lange kann ich mir meine Wohnung noch leisten? Wird einGrundrecht wie Wohnen immer mehr zu einem Luxusgut? Gehen politischeMaßnahmen wie die von der Großen Koalition beschlossene Verschärfungder Mietpreisbremse nicht weit genug? Könnte die aktuelle Forderungder SPD-Spitze nach einem Mietenstopp für fünf Jahre den Mieternhelfen? Oder verprellen solche Eingriffe private Bauunternehmer?Gäste:Malu Dreyer (SPD, Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz)Karin Jünke (Rentnerin)Christoph Gröner (Bauunternehmer)Florian Schmidt (B'90/Grüne, Baustadtrat Berlin-Kreuzberg)Anja Franz (Mieterverein München)Ursula Weidenfeld (Journalistin)"Maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD,hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit der Vincent TV GmbH."Maischberger" im Internet unter www.DasErste.de/maischbergerRedaktion: Elke Maar (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFelix Neunzerling, ZOOM MEDIENFABRIK GmbH,Tel.: 030/3150 6868, E-Mail: FN@zoommedienfabrik.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell