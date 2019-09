Weitere Suchergebnisse zu "Mais CBOT Rolling":

München (ots) - Das Thema:Ärzte klagen an: Sind Krankenhäuser gefährlich für Patienten?Unnötige Operationen, überforderte Ärzte, überarbeiteteKrankenschwestern: In Deutschlands Krankenhäusern wird die Gesundheitdem Profitstreben untergeordnet, sagen nicht nur die Kritiker desGesundheitssystems. Jetzt wehren sich auch hunderte Ärzte in einemdramatischen Appell: "Rettet die Medizin!" Sie fordern im "Stern" einEnde des Diktats der Ökonomie in den Kliniken. Stehen Ärzte wirklichunter dem Druck, mit den Patienten eine möglichst hohe Rendite zuerzielen - auch auf Kosten der Gesundheit? Wird in Deutschland zuviel operiert und schadet das den Kranken?Gäste:Eckart von Hirschhausen (Arzt und TV-Moderator)Maike Manz (ehemalige Chefärztin)Bernhard Albrecht ("Stern"-Wissenschaftsredakteur)Gerald Gaß (Präsident Deutsche Krankenhausgesellschaft)"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestelltvom WDR in Zusammenarbeit mit der vincent productions GmbH."Maischberger" im Internet unter www.DasErste.de/maischbergerRedaktion: Elke Maar (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFelix Neunzerling, ZOOM MEDIENFABRIK GmbH,Tel.: 030/3150 6868, E-Mail: FN@zoommedienfabrik.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell