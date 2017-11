Weitere Suchergebnisse zu "Mais CBOT Rolling":

München (ots) - 2,41 Millionen Zuschauer (Marktanteil von 15,0 %)verfolgten gestern Abend im Ersten die "Maischberger" Sondersendungzum Jamaika-Aus. Unter dem Thema: "Chaos in Berlin: Regierungverzweifelt gesucht!" diskutierten Ursula von der Leyen (CDU),Wolfgang Kubicki (FDP), Anton Hofreiter (Bündnis90/Die Grünen), MaluDreyer (SPD) sowie die Journalisten Tina Hassel (LeiterinARD-Hauptstadtstudio) und Nikolaus Blome (BILD-Chefredaktion) überdie Gründe und Konsequenzen des Abbruchs der Sondierungsgespräche inBerlin.Mit dem ebenfalls politischen Thema "Wutwahl gegen Merkel & Co.:-Haben die Volksparteien ausgedient?" erreichte die"Maischberger"-Gesprächsrunde kurz nach der Bundestagswahl am 27.September 2017 mit 2,42 Millionen Zuschauern (Marktanteil 15,7%)ähnlich viele Zuschauer."Maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD,hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit der Vincent TV GmbH."Maischberger" im Internet unter www.DasErste.de/maischbergerRedaktion: Elke Maar (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFelix Neunzerling, ZOOM MEDIENFABRIK GmbH,Tel.: 030/3150 6868, E-Mail: FN@zoommedienfabrik.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell