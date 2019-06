München (ots) - "MITTERMEIER!" ist eine neue Comedy-Show vom BR imErsten mit allen Zutaten, die dem Zuschauer richtig Laune machen.Michael Mittermeier, der Vorreiter der Stand Up Comedy inDeutschland, widmet sich in der ersten Sendung am Donnerstag, 4. Juli2019, um 23:30 Uhr dem allgegenwärtigen Begriff der "Sicherheit". VomTerror in den Nachrichten und auf der Straße über Versicherungen füralles und jeden bis zum Anschnallgurt und "Safer Sex": Ring frei fürdie Absurditäten des Alltags! Unterstützt und pointiert wird seinStand Up mit News-Elementen und bewegten Bildern auf großenLED-Wänden.Als Gast der ersten Sendung begrüßt Mittermeier seinen geschätztenKollegen Torsten Sträter. Der Slam-Poet und Komiker ist ein Experteder Wortjonglage und König der satirischen Kurzgeschichten und hatunter seiner Mütze seine eigenen Ideen zum Thema "Sicherheit", sovielist sicher. Nach diesem bissig-charmanten Solo werden sichMittermeier und Sträter in Best-Buddy-Manier im Impro-Talk die Bällezuspielen. Mit ziemlicher Sicherheit höchste Unterhaltung garantiert!Michael Mittermeier: "Ich freu' mich extrem auf meine erste eigeneSendung in der ARD. Die aktuelle Absurditätenlage braucht mal wiederauf die Mütze, und ich liebe es, in meinen Stand Ups Fernsehen unddie Welt zu verschmelzen. Perfekte Kombi! Und ich werde an einemeiner persönlichen Grenzen gehen. Let the MITTERMEIER begin!"Annette Siebenbürger, Leitung Programmbereich Unterhaltung undHeimat im BR: "Es freut mich außerordentlich, dass der BayerischeRundfunk mit Michael Mittermeier einen der ganz Großen der DeutschenComedy-Szene für die ARD und den BR gewinnen konnte. In seiner neuenComedy-Show 'MITTERMEIER!' nimmt er sich in gewohnt frecher unddeutlicher Weise Themen vor, die uns alle angehen. Das innovativeneue Format wird die Kabarett- und Comedy-Schiene am Donnerstagabendum 23:30 Uhr im Ersten wunderbar ergänzen."Drei weitere Folgen "MITTERMEIER!" sind ab Herbst 2019 geplant,jeweils am Donnerstagabend um 23:30 Uhr im Ersten. "MITTERMEIER!"wird produziert von Superfilm, München.Fotos über www.br-foto.de; E-Mail: bildmanagement@br.deDie erste Folge "Mittermeier!" ist ab Montag, 1. Juli, fürakkreditierte Journalisten im Vorführraum Das Erste zu sehen - onlineunter: https://presse.daserste.dePressekontakt:BR-Pressestelle, Wibke HeiseTel. 089/5900-10554, E-Mail: wibke.heise@br.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell