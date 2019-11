München (ots) - Tobias Moretti, Anselm Bresgott und Colin Pütz übernehmen dieRolle des Komponisten in drei Lebensaltern.Noch bis 16. November 2019 laufen die Dreharbeiten für "Louis van Beethoven"(AT), einer Koproduktion von ARD Degeto, WDR und ORF. Der aufwendig inszenierteHistorienfilm erzählt die Geschichte des Komponisten aus unterschiedlichenPerspektiven neu: Aus Sicht eines jungen Genies, das im späten 18. Jahrhundertin einer Zeit der politischen Umbrüche aufwächst, die Europa für immerverändern. Und aus Sicht eines tauben und einsamen Mannes, der - gefangen ineiner höchst ungewöhnlichen Familienkonstellation - auf sein Leben zurückblickt.Der Drehbuchautor und vielfach ausgezeichnete Regisseur Niki Stein ("Bis nichtsmehr bleibt", "Rommel") nähert sich dem Komponisten in drei verschiedenenLebensphasen, die von drei Darstellern verkörpert werden: Das Kind Louis wirdvom Jungpianisten Colin Pütz gespielt, der junge rebellische Ludwig von AnselmBresgott und Beethoven am Ende seines Lebens von Tobias Moretti. Zurhochkarätigen Besetzung zählen des Weiteren Ulrich Noethen, Ronald Kukulies,Silke Bodenbender, Sabin Tambrea, Caroline Hellwig, Cornelius Obonya, JohannaGastdorf, Peter Lewys Preston und Manuel Rubey. Gedreht wird in Tschechien undNRW.Das TV-Ereignis wird anlässlich des Beethovenjahres 2020 im Ersten ausgestrahlt.Inhalt: Bonn, 1779. Der achtjährige Louis van Beethoven (Colin Pütz) wächst improvinziellen Bonn auf und gilt als musikalisches Wunderkind. Die Versucheseines Vaters Jean (Ronald Kukulies), den Jungen zu unterrichten, scheitern. DerSänger und Schauspieler Tobias Pfeiffer (Sabin Tambrea) und der BonnerHoforganist Christian Gottlob Neefe (Ulrich Noethen) nehmen sich des jungenGenies an und prägen es auf höchst unterschiedliche Weise. Ludwig lernt, eigeneWege zu gehen, eckt damit aber in der Gesellschaft an. Eine folgenreicheBegegnung mit Wolfgang Amadeus Mozart (Manuel Rubey) in Wien und die politischenUmbrüche der Zeit, die in der Französischen Revolution münden, erwecken bereitsim jungen Beethoven einen freiheitsliebenden Geist, der nur der Kunst, aberkeinem Herrn dienen will. Die verpasste Liebe zur jungen Adligen Eleonore vonBreuning (Caroline Hellwig) sowie eine Reihe von familiären Tragödien lassenLudwig fast aufgeben, bis er im Winter 1792 doch nach Wien zieht, um bei JosephHaydn in die Lehre zu gehen. Eingebettet ist die Erzählung in eineRahmenhandlung, in der der ältere Beethoven (Tobias Moretti) kurz vor seinem Tod1826 auf dem Gut seines Bruders Johann (Cornelius Obonya) und dessen FrauTherese (Johanna Gastdorf) weilt. Trotz seiner großen musikalischen Erfolge, wiezuletzt der Neunten Symphonie, hadert Beethoven mit sich selbst, weil seinSpätwerk die Zeitgenossen komplett überfordert. Mittlerweile vollkommen taub,schaut er zurück auf verpasste Chancen und stellt sich die Frage nach demrichtigen Leben."Louis van Beethoven" (AT) ist eine Produktion der EIKON Media GmbH inKoproduktion mit der ARD Degeto, WDR und ORF. Die Federführung liegt bei der ARDDegeto, Redaktion Christine Strobl und Carolin Haasis. Für den WDR zeichnet ElkeKimmlinger und für den ORF Dr. Klaus Lintschinger redaktionell verantwortlich.Produzent ist Ernst Ludwig Ganzert, Producerin Katarina Cvitic. Das Drehbuchschrieb Niki Stein, der auch Regie führt. Hinter der Kamera steht ArthurAhrweiler.Gefördert wird die Produktion von der Film- und Medienstiftung NRW und vomTschechischen Filmfonds.Pressefoto unter www.ardfoto.dePressekontakt:Natascha Liebold, Pressestelle ARD Degeto,Tel.: 069 / 150 93 46, E-Mail: natascha.liebold@degeto.deMaria Bader-Krätschmer, PR Heike Ackermann,Tel.: 089 / 649 865-13, E-Mail:maria.bader-kraetschmer@pr-ackermann.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell