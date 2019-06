Erfurt (ots) - "Hopp, hopp, hopp, Kohlestopp!": Das fordern vieleJugendliche jeden Freitag auf den Demonstrationen unter dem Motto"Fridays for Future". Ganz konkret verlangen sie den Kohleausstiegbis zum Jahr 2030 und den vollständigen Umstieg auf erneuerbareEnergien bis 2035. Aber wie kann das gelingen, ohne dass Deutschlandder Strom ausgeht? Das erklärt "ERDE AN ZUKUNFT"-Moderator Felixgemeinsam mit Reporterin Elisabeth und Experten am 30. Juni um 20:00Uhr bei KiKA."Kinder haben ein Recht auf eine intakte Zukunft", erklärtKiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk. "Denn sie werden vonheutigen Entwicklungen und Entscheidungen maßgeblich betroffen sein.Aktiv, weltweit und mit Vehemenz fordern sie Mitbestimmung ein. KiKAist es wichtig, nah an den Kindern und ihren Belangen zu sein, und sohaben wir uns dazu entschlossen, die Formatierung desZukunftsmagazins 'ERDE AN ZUKUNFT' aufzubrechen. Jeweils einmal imMonat werden wir die Beiträge, die das gesamte Portfolio einerzukunftsorientierten und nachhaltigen Gesellschaft aufgreifen, miteiner 15-minütigen Live-Sendung ergänzen. So können wir schnellreagieren, aktuell berichten, Ereignisse und Stimmung zeitnaheinfangen - und die Kinder zu Wort kommen zu lassen."Die erste Live-Sendung von "ERDE AN ZUKUNFT" hinterfragt aktuelleEntwicklungen zum Thema Kohleausstieg und begleitet eineDemonstration vor dem Braunkohletagebau Garzweiler inNordrhein-Westfalen. Reporterin Elisabeth stellt Jugendliche derErich-Fried-Hauptschule in Gladbeck vor, die Modellanlagen zurNutzung erneuerbarer Energien entwickeln. Im Studio begrüßt FelixProfessor Volker Quaschning, Experte für regenerative Energien undeiner der ersten Wissenschaftler, der sich bei "Scientists forFuture" engagiert hat. Per direkter Zuschaltung spricht er außerdemmit Andreas Feicht, Staatssekretär im Bundesministerium fürWirtschaft und Energie. Auf kika.de können Zuschauer*innen den Gästenbis 21:00 Uhr im Studio live ihre Fragen zum Thema stellen.Alle Folgen des Wissensmagazins sind darüber hinaus auf kika.deund im KiKA-Player abrufbar. Verantwortlicher Redakteurin für dieLive-Sendungen ist Steffi Warnatzsch-Abra.Weitere Informationen und Fotos finden Sie auf www.kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 0361.218-1827Telefax: +49 0361.218-291827www.kika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell