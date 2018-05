München (ots) -Neues Vormittagsformat startet am 14. Mai 2018 um 9:05 Uhr imErstenZwei Gastgeber - zwei Generationen - zwei Perspektiven. Am Montag,14. Mai 2018, startet das neue Vormittagsformat "Live nach Neun" imErsten. Jeweils montags bis freitags von 9:05 bis 9:55 Uhr geht es umLand und Leute in unterschiedlichen Regionen, Alltagshelden,Schicksale und Erfolgsgeschichten. Im Mittelpunkt stehen Menschen undihr Alltag, ihr Lebensgefühl, ihre Wünsche, Träume und ganz realenBedürfnisse. Das Wetter ist immer ein Thema, aber weniger dieklassische Vorhersage als vielmehr die aktuellen Wetterphänomene undjahreszeitlichen Aspekte.Aus dem Studio in Düsseldorf wird live quer durch die Republikgeschaltet. Die Gastgeber, zwei Moderatoren zweier Generationen,tauschen sich im Studio zu den Themen aus. In der ersten Wochebeginnen die Schauspielerin, Moderatorin und Sängerin Isabel Varell(56) und der Journalist und "Logo"-Moderator Tim Schreder (27).Isabel Varell: "Ich freue mich ganz besonders auf die Minutenzwischen unseren Beiträgen. Die Betrachtungswinkel versprechen,unterschiedlich und unterhaltsam zu werden. Der spontaneMeinungsaustausch, das ungebremste, echte Drauflosreden - das ist es,was mich reizt und uns unterscheidet von einer Magazinsendung."Tim Schreder: "Wir haben eine seltene Chance: nämlich eine völligneue Sendung zu gestalten. Ich freue mich darauf, den Menschen inDeutschland jeden Morgen das zu bieten, was sie am ehesten brauchen:gute Laune, Informationen und die neuesten Redethemen. Das wird einelockere, leichte und trotzdem informative Sendung, um gut in den Tagzu starten."Zwei weitere Gastgeberpaare werden folgen und jeweils wochenweiseVarell & Schreder ablösen: Moderatorin Birgit Lechtermann (58) undMagier Marc Weide (26) bilden das zweite Gespann, Moderatorin AlinaStiegler (32) und Schauspieler Heinrich Schafmeister (61) das dritte.Dialog statt Monolog ist das Motto des neuen Formats. Im Studiowird geplaudert, aber auch die Zuschauer können über Soziale Medienmitreden und ganztägig im Netz agieren. "Live nach Neun" will keinemediale Einbahnstraße sein, sondern eine morgendlicheGesprächssendung ganz nah an den Menschen."Live nach Neun" wird vom WDR im Auftrag der ARD produziert. DieRedaktion hat Nikoleta Pantelous (WDR)."Live nach Neun", montags bis freitags um 9:05 Uhr im ErstenAb Sendestart im Internet: www.Live-nach-Neun.dePressefotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deWDR Pressedesk, Tel.: 0221/220-7100, E-Mail: wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell