München (ots) - Grimme-Preisträger Jürgen Tarrach und NewcomerinVidina Popov ermitteln auch nächsten Donnerstag als ungleichesVerteidigerduo in "Der Lissabon-Krimi: Alte Rechnungen".5,77 Millionen Zuschauer, das entspricht einem Marktanteil von17,9 %, begleiteten Jürgen Tarrach als eigenwilligen StrafverteidigerEduardo Silva und Vidina Popov als seine Assistentin Marcia Amaya amgestrigen Donnerstagabend bei ihren Ermittlungen in derportugiesischen Sehnsuchts-Metropole Lissabon. Das gegensätzliche Duosah sich in der Auftaktepisode der neuen DonnerstagsKrimi-Reihe "DerLissabon-Krimi: Der Tote in der Brandung" mit einem hoffnungslosscheinenden Fall konfrontiert und lernte, sich gemeinsam zubehaupten. In weiteren Rollen spielten Christoph Schechinger,Katharina Pichler, Nicole Gerdon, Alexandra Gottschlich, Luis Lucas,André Gago, Anton Weil, Pedro Lacerda, Guilherme Filipe, Luísa Cruz,Carminho Coelho, Inês Costa, Márcia Breia u.v.a.Auch nächste Woche, am Donnerstag, 12. April 2018, gerät EduardoSilva (Jürgen Tarrach) um 20:15 Uhr in ein Dilemma zwischen Recht undGerechtigkeit: In "Der Lissabon-Krimi: Alte Rechnungen" ringt derStrafverteidiger mit der Versuchung, sein Berufsethos über Bord zuwerfen, um Verbrecherboss Tiago Zarco (André Gago) endlich dasHandwerk zu legen. Seine Assistentin Marcia Amaya (Vidina Popov)bemüht sich nach Kräften, ihn davon abzuhalten, die Anwaltszulassungdurch einen Racheplan zu gefährden. Martin Eigler führte im zweiten"Lissabon-Krimi" Regie. Das besondere Flair der Metropole am Tejofing Kameramann Christoph Chassée in atmosphärischen Bildern ein."Der Lissabon-Krimi" ist eine Produktion von Polyphon Pictures(Produzentin: Sabine Tettenborn) im Auftrag der ARD Degeto für DasErste. Gedreht wurde im September und Oktober 2016 und 2017 inLissabon (Portugal). Die Redaktion liegt bei Katja Kirchen (ARDDegeto) und Sascha Schwingel (ARD Degeto).Weitere Informationen unter http://www.daserste.de/unterhaltung/film/der-lissabon-krimi/index.html.Die Pressemappe zum Film finden akkreditierte Journalisten imPressedienst Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download.Fotos über www.ard-foto.deOTöne von Jürgen Tarrach und Vidina Popov und RadioKits:https://www.ardtvaudio.de/beitrag/4244 undhttps://www.ardtvaudio.de/beitrag/4260Pressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel. 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.deKerstin Fuchs, ARD DegetoTel.: 0173/5357048, E-Mail: kerstin.fuchs@fuchsundfreunde.comMichaela Niemeyer, Michaela Niemeyer MediaTel.: 030/944 06 149, E-Mail: mail@michaelaniemeyer.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell