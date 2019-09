München (ots) - Erste Klappe für den "Lissabon-Krimi": Dieaufregende portugiesische Metropole am Tejo wird erneut Schauplatzder beliebten DonnerstagsKrimi-Reihe mit Grimme-Preisträger JürgenTarrach und Vidina Popov in den Hauptrollen. In ihren beiden neuenFällen halten Missbrauch, militanter Umweltschutz, Drogenkriminalitätund Fado den melancholischen ehemaligen Staatsanwalt und seinetatkräftige Referendarin auf Trab: Eduardo Silva (Jürgen Tarrach)übernimmt im fünften Film erneut ein scheinbar hoffnungsloses Mandatund verteidigt zusammen mit Marcia (Vidina Popov) einenambitionierten jungen Priester, der verdächtigt wird, einenStraßenjungen getötet zu haben. Der sechste Fall beschert Eduardo einunheilvolles Zusammentreffen mit seiner Tochter Ines (Helen Woigk),die in gefährliche Drogengeschäfte verstrickt zu sein scheint.Neben Jürgen Tarrach als Eduardo Silva und Vidina Popov als MarciaAmaya in den Hauptrollen gehören Katharina Pichler als EduardosVermieterin Beatriz, Luís Lucas als Marcias Onkel Valdemar Amaya,Orestes Fiedler als Staatsanwalt Marco Tavares und Márcia Breia alsRichterin Fonseca zum festen deutsch-portugiesischem Ensemble.Daneben stehen in Episodenrollen Timur Isik, Daniel Scholz, CarolineEbner, Helen Woigk, Martin Bruchmann u.v.a. vor der Kamera vonEckhard Jansen. Die Dreharbeiten in Lissabon und Umgebung dauernvoraussichtlich bis 18. November 2019 an."Der Lissabon-Krimi" ist eine Produktion der Polyphon Pictures(Produzentin: Sabine Tettenborn) im Auftrag der ARD Degeto für DasErste. Die Redaktion liegt bei Katja Kirchen. Das Drehbuch zu "DerTeufel möglicherweise" (AT) wurde von Thomas Freundner nach einerVorlage von Horst Freund geschrieben, das zu "Fado" (AT) von SönkeLars Neuwöhner und Sven S. Poser. Regie führt Tim Trageser.Pressekontakt:Kerstin Fuchs, ARD Degeto PressestelleTel.: 0173/5357048, E-Mail: kerstin.fuchs.fm@degeto.deMichaela Niemeyer, Michaela Niemeyer MediaTel.: 030/944 06 149, E-Mail: mail@michaelaniemeyer.deFoto über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell