München (ots) - Verbrechen, Vergangenheit und Fado: Auch beiseinem dritten und vierten Mandat sucht sich Rechtsanwalt EduardoSilva (Jürgen Tarrach), ehemaliger Staatsanwalt aus Lissabon, mituntrüglichem Gespür aussichtslose Fälle aus. Stets an seiner Seite:Marcia Amaya (Vidina Popov), die sich voller Engagement, Ehrgeiz undLebensfreude in ihre Aufgaben stürzt. In der einzigartigen Metropoleam Tejo haben am 12. September 2018 die Dreharbeiten zum dritten undvierten "Lissabon-Krimi" für den Sendeplatz "DonnerstagsKrimi imErsten" begonnen. Neben Jürgen Tarrach als Strafverteidiger EduardoSilva und Vidina Popov als seine ehrgeizige Assistentin Marcia Amayain den Hauptrollen gehören Katharina Pichler als Eduardos VermieterinBeatrice, Luis Lucas als Marcias Onkel Valdemar Amaya und nun auchOrestes Fiedler als Staatsanwalt Marco Tavarez zum festendeutsch-portugiesischem Ensemble. Daneben stehen Martin Umbach, JörnKnebel, Afonso Pimentel, Luis Pintsch, Christoph Grunert u.v.a. vorder Kamera von Christoph Chassée. Die Dreharbeiten in Lissabon undUmgebung dauern voraussichtlich bis 9. November 2018 an.Zu den Inhalten:"Der Lissabon-Krimi - Aufbruch" (AT): Eduardo Silva (JürgenTarrach), einst gefeierter Staatsanwalt, kann den Tod seiner Fraunicht verwinden. Weder seine Arbeit als Rechtsanwalt noch dieVerantwortung für seine Referendarin Marcia Amaya (Vidina Popov)interessieren ihn. Doch dann erreicht ihn der Hilferuf des in Notgeratenen Kleiderfabrikanten Alvez (Martin Umbach), der seine Fabrikin die Luft gesprengt haben soll, um eine hohe Versicherungssumme zukassieren. Dabei ist eine Näherin ums Leben gekommen. Eduardo trifftauf einen zutiefst verzweifelten Mann, dessen einzige Sorge seinertodkranken Frau gilt. Eduardo erkennt sich in Alvez wieder und glaubtan dessen Unschuld. Nicht so Marcia, die die Tochter der Toten kenntund für die Alvez ein gewissenloser Geschäftsmann ist."Der Lissabon-Krimi - Spiel mit dem Feuer" (AT): Zum Leidwesenseine Assistentin Marcia Amaya (Vidina Popov) ist RechtsanwaltEduardo Silva (Jürgen Tarrach) nach wie vor wählerisch in der Auswahlseiner Mandanten. Doch die Bitte seines alten Bekannten Gonzalo(Christoph Grunert) kann er nicht abschlagen. Gonzalo hat vor JahrenEduardos Tochter Ines (Deleila Piasko) bei der Überwindung ihrerDrogensucht geholfen und leitet heute ein Camp für straffälliggewordene Jugendliche. Bei einem Waldbrand kam einer seinerSchutzbefohlenen ums Leben, ein zweiter, David (Luis Pintsch), wurdefestgenommen. Gonzalo glaubt fest an Davids Unschuld, dieStaatsanwaltschaft sieht das anders: David wurde beim Tatortaufgegriffen, zudem ist er wegen Brandstiftungsdelikten straffälliggeworden. Eduardo erkennt hinter Davids Verstocktheit denverzweifelten, einsamen Jungen. Doch ist er wirklich unschuldig?"Der Lissabon-Krimi" ist eine Produktion der Polyphon Pictures(Produzentin: Sabine Tettenborn) im Auftrag der ARD Degeto für DasErste. Die Redaktion liegt bei Katja Kirchen. Das Drehbuch zu"Aufbruch" (AT) wurde von Kathrin Richter und Jürgen Schlagenhofentwickelt, das zu "Spiel mit dem Feuer" (AT) von Sönke LarsNeuwöhner und Sven S. Poser. Regie führt Jens Wischnewski.Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:Kerstin Fuchs, ARD Degeto PressestelleTel.: 0173/5357048, E-Mail: kerstin.fuchs.fm@degeto.deMichaela Niemeyer, Michaela Niemeyer MediaTel.: 030/944 06 149, E-Mail: mail@michaelaniemeyer.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell