München (ots) - "Achtung, Achtung! Hier kommt eine aktuelleDurchsage von der Brrügge: Es gibt 70 neue Folgen von 'Verrückt nachMeer'!" Das bedeutet 33.000 Seemeilen Kreuzfahrt, 80 Häfen in 24Ländern, 62 Traumziele - und eine Schiffstaufe! Bis das aber soweitist, sticht Kapitän Morten Hansen mit der "Grand Lady" ins Mittelmeerund steuert sein Schiff über Spanien, Portugal und die KapverdischenInseln nach Marokko, bevor er das Ruder an Kapitän Robert Fronenbroekübergibt. Die Kreuzfahrer entdecken die Wiege der europäischen Kulturin Griechenland und Italien, besuchen das romantische Venedig undfinden bis dahin unbekannte Wege, die auch nach Rom führen. KapitänRobert Fronenbroek nimmt dann Kurs Richtung amerikanischen Kontinent.Eine neue Entdeckungsreise in die Neue Welt: USA, Mexiko, Nicaragua,Ecuador, Peru, Argentinien, Brasilien, Uruguay und Costa Rica. VieleHäfen in Südamerika sind absolutes Neuland für Crew, Passagiere unddie Zuschauer von "Verrückt nach Meer".Und endlich: Ein neues Schiff läuft vom Stapel! Getauft auf denNamen "Prinzessin". Die umfangreichen Umbauarbeiten, die die"Prinzessin" im neuen Glanz erstrahlen lassen wurden mit der Kamerabegleitet, ebenso die Jungfernfahrt in nordische Gefilde: Norwegen,Niederlande, Belgien und Großbritannien. Auch für die Crew einewichtige Bewährungsprobe: Wie tickt die "Prinzessin", welchen"Tiefgang" hat sie, gibt sie sich "prinzessinnenhaft" und was mussnachgebessert werden?Die Weltmeere. Unendliche Weiten. Traumhafte Reiseziele. Dies sinddie Abenteuer von "Verrückt nach Meer"... Die Doku-Serie erlaubteinen Blick hinter die Kulissen, der den Zuschauerinnen und Zuschauernormalerweise verborgen bleibt.Als Stargäste sind an Bord: Stefan Mross und Anna-CarinaWoitschak: von Barcelona bis Valletta (zu sehen vom 14. bis 20.November 2019, Folgen 342-346), The Clairvoyants (Thommy Ten undAmélie van Tass): von Venedig bis Brindisi (zu sehen vom 28. Novemberbis 3. Dezember 2019, Folgen 352-355), VoXXclub: von Mazatlán bisGuayaquil (zu sehen vom 10. bis 17 Januar 2020, Folgen 377-382).Die Doku-Serie ist nicht gescripted und arbeitet mitklassisch-dokumentarischen Mitteln.DIE REISEZIELE:Reise 1 +2: MittelmeerkreuzfahrtGenua, Ajaccio, Barcelona, Alicante, Cagliari, Neapel, Sorrent,Messina, Insel Gozo, Valletta, Pylos, Patras, Kerkyra, Kotor, Split,Zadar, Venedig, Koper, Dubrovnik, Bar, Brindisi, Salerno, Albia,CivitavecchiaReise 3: Cartagena - Palma de MallorcaCartagena, Málaga, Cádiz, Lissabon, Funchal, Puerto del Rosario, SanSebastián, Los Cristianos, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de laPalma, Palmeira, Praia, Porto Novo, Mindelo, Las Palmas, Arrecife,Agadir, Palma de MallorcaReise 4: Puerto Vallarta - CallaoPuerto Vallarta, San Diego, Catalina Island, Monterey, San Francisco,Santa Barbara, Los Angeles, Cabo San Lucas, Mazatlán, Zihuatenejo,Huatuico, Corinto, Puntarenas, Guayaquil, CallaoReise 5: Buenos Aires - MarseilleBuenos Aires, Montevideo, Rio Grande do Sul, Insel Ilhabela, Rio deJaneiro, Ilhéus, Salvador da Bahia, Maceió, Recife, Málaga, MarseilleReise 6: Jungfernfahrt "Prinzessin" Oslo - DoverOslo, Kristiansand, Vik, Flam, Bergen, Eidfjord, Rosendal, Lysebotn,Stavanger, Amsterdam, Antwerpen, Dover"Verrückt nach Meer" ist eine Produktion der Bewegte ZeitenFilmproduktion GmbH im Auftrag der ARD unter Federführung des BR fürdas Erste. Produzenten sind Julia Jancsó, Stephan Rebelein (BewegteZeiten), die Redaktion hat Stefan Gundel. Executive Producer sindBirgitta Kaßeckert (BR).Fotos unter: www.br-foto.de und www.ardfoto.dePressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876,E-Mail: agnes.toellner@DasErste.de