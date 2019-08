München (ots) -In Büsum, Sankt Peter-Ording und auf Helgoland laufen zurzeit dieDreharbeiten zu zwei Filmen der neuen "Endlich Freitag imErsten"-Reihe "Küstenpiloten" (AT), die die Geschichte der PilotinSwantje Hansen (Nadine Boske) und ihrer Familie erzählen. Swantjearbeitet als Flugzeug-Mechanikerin im Familienunternehmen. DerFlugplatz ist ihr Leben und sie ist sich sicher, dass sie den Betriebihres Vaters Hauke (Jan-Gregor Kremp) übernehmen wird. Doch dannkommt unverhofft ihr Bruder (Hannes Wegener) aus Sibirien zurück undwill sich ins gemachte Nest setzen ...In weiteren Rollen zu sehen: Susanne Schäfer, Jonas Laux, SabineVitua, Marta Laubinger u. a. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlichbis zum 24. Oktober 2019."Kleine Schwester, großer Bruder"Swantje (Nadine Boske) ist Flugzeug-Mechanikerin und Pilotin auf demFlugplatz ihres Vaters Hauke (Jan-Gregor Kremp) in Büsum. Seit einergefährlichen Bruchlandung leidet sie jedoch unter Flugangst - einexistenzielles Problem für den Familienbetrieb, denn der 57-jährigeHauke hat Grauen Star und sollte längst keine Passagier- undPostflüge mehr übernehmen. Glücklicherweise kehrt gerade jetztSwantjes umtriebiger Bruder Sönke (Hannes Wegener) aus dem Auslandzurück. Hauke sieht in seinem charismatischen Sohn den legitimenNachfolger für die Leitung des Flugplatzes - doch so leicht lässtsich die selbstbewusste Swantje nicht aus dem Rennen nehmen..."Mütter und Töchter"Während Vater Hauke, Tochter Swantje und der in ihren Augenunzuverlässige Sönke um die Zukunft des familieneigenen Flugplatzesringen, taucht unvermittelt Mutter Britta (Sabine Vitua) an der Küsteauf. Vor 20 Jahren hatte sie die Familie für einen anderen Mannverlassen. Die 35-jährige Swantje kann ihr nicht verzeihen - erlebtaber gleichzeitig am eigenen Leib, wie schwer man es als Mutter habenkann. Denn Tochter Jule (Marta Laubinger) steckt mitten in derPubertät und rebelliert gegen die alleinerziehende Swantje."Küstenpiloten" (AT) ist eine Produktion der NFP im Auftrag der ARDDegeto für Das Erste. Produzenten sind Gabriele Jung und ClemensSchaeffer. Regie führt Kerstin Ahlrichs. Die Drehbücher stammen vonMarcus Hertneck ("Kleine Schwester, großer Bruder", "Mütter undTöchter") und Sebastian Bleyl ("Mütter und Töchter"). Die Redaktionliegt bei Barbara Süßmann (ARD Degeto).Pressekontakt:ARD Degeto Film, Carina Hoffmeister,Tel.: 069 / 1509-331, E-Mail: Carina.Hoffmeister@degeto.debrand campus Public Relations, Manuela Mehnert,Tel.: 030 / 679 620 40, E-Mail: presse@brandcampus.deFoto über www.ardfoto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell