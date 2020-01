München (ots) - Das vierte Abenteuer der erfolgreichen "Krüger"-Reihe führtPublikumsliebling Horst Krause als Paul Krüger nach Tschechien. In seinerGeburtsstaat Krygovice lernt das Berliner Original seine Wurzeln kennen undmacht sich daran, das Trauma der Familie Krüger aus den Nachkriegswirren endlichaufzuarbeiten. Um seine Mission - die Rettung der traditionsreichenFamilienbrauerei - zu erfüllen, muss Krüger dort eine Nuss knacken, die genausohart ist wie er selbst. Der letzte Wille seiner Erbtante verlangt, dass er sichauf die Suche nach seinem Bruder - gespielt von Christian Grashof - macht, derweder mit ihm noch dem Betrieb etwas zu tun haben will. Auf liebevolle Weiseerzählt die Komödie aus der Culture-Clash-Reihe die Geschichte einer Versöhnungunter Brüdern, die mehrere Anläufe braucht.Neben Horst Krause und Christian Grashof spielen Fritz Roth, Jörg Gudzuhn,Raphael Keric, Johana Munzarova, Jana Hora-Goosmann und viele andere."Kryger bleibt Krüger" ist eine Produktion der PROVOBIS Film - ein Unternehmender TELLUX Gruppe - im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Der Produzent istJens C. Susa. Regie führt Marc-Andreas Bochert, das Drehbuch stammt von UllaZiemann und Marc-Andreas Bochert. Die Redaktion liegt bei Barbara Süßmann undSascha Schwingel (beide ARD Degeto).Online first ist "Kryger bleibt Krüger" ab Donnerstag, 16. Januar 2020, 20:15Uhr in der ARD Mediathek unter https://www.ardmediathek.de/daserste zu sehen.Die Pressemappe zum Film finden akkreditierte Journalisten im Presseservice DasErste (https://presse.daserste.de) zum Download.Fotos über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto, Natascha Liebold,Tel: 069/1509-346, E-Mail: natascha.liebold@degeto.dePR Heike Ackermann, Veronika Heinloth,Tel.: 089/649865-11, E-Mail: veronika.heinloth@pr-ackermann.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4491467OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell