Der Fernsehfilm "Kruso" - am FilmMittwoch, 26. September 2018, um20:15 Uhr im Ersten - erzählt vom letzten Sommer vor dem Mauerfallauf der kleinen Ostseeinsel Hiddensee. Jenseits des staatlichorganisierten Tourismus wurde die abgeschiedene Insel alljährlich zueiner Art Künstlerkolonie und zum Sehnsuchtsort für Aussteiger undAlternative. Durch die Nähe zu Dänemark war Hiddensee zugleichAusgangspunkt für die Flucht über die Ostsee.Nach dem Unfalltod seiner Freundin flüchtet Edgar Bendler(Jonathan Berlin), genannt Ed, vor dem Leben nach Hiddensee. Erheuert als Saisonkraft in der Ausflugstagesstätte "Zum Klausner" anund lernt dort Kruso (Albrecht Schuch) kennen, der ihn sofort inseinen Bann zieht. Kruso, der eigentlich Alexander Krusowitsch heißt,ist der heimliche Steuermann der eingeschworenen Mannschaft im"Klausner" und ihr Guru. Seine Mission ist es, denRepublikflüchtlingen und Systemüberdrüssigen seine Idee einer innerenFreiheit nahezubringen und sie vor dem Tod in der Ostsee zu bewahren.Doch als immer mehr DDR-Bürger über Ungarn gen Westen flüchten, wirdauch der "Klausner" leerer. Aus der schützenden Arche wird einsinkendes Schiff."Kruso" ist eine Koproduktion der UFA FICTION (Produzenten:Benjamin Benedict, Nico Hofmann) mit dem federführenden MDR und derARD Degeto für Das Erste und wurde gefördert durch die MitteldeutscheMedienförderung und unterstützt durch Mittel des Film Tax IncentiveLitauen. Die Redaktion haben Jana Brandt, Stephanie Dörner (MDR) undClaudia Grässel (ARD Degeto).Der Fernsehfilm "Kruso" sowie das Presseheft stehen Ihnen imPressedienst des Ersten (https://presse.daserste.de) zur Ansichtbereit.Fotos unter www.ard-foto.deSendetermine auf One:Sonntag, 30. September 2018 um 20:15 UhrMittwoch, 3. Oktober 2018 um 18:30 Uhr