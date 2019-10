Erste Konferenz der Monocle Cities Series findet unter Anwesenheit bedeutender Persönlichkeiten in Chengdu statt

Chengdu, China (ots/PRNewswire) - "Auf nach Chengdu!" Am Montagsprach das weltweit führende Lifestyle-Magazin Monocle, das unteranderem in Hong Kong und im Südwesten Chinas gelegenen Chengduvertreten ist, eine weltweite Einladung nach Chengdu aus, wo am 4.November die erste Konferenz der Monocle Cities Series stattfindenwird.Das Treffen, das gemeinsam von Monocle (Großbritannien) und derChengdu Media Group ausgerichtet und von Chinas führenderFinanznachrichten-Agentur National Business Daily (NBD) organisiertwird, bringt über 150 bedeutende Namen aus den Bereichen Mode,Architektur, Design und Einzelhandel zusammen, um sich detailliert zuMöglichkeiten für eine optimierte Lebensqualität auszutauschen.Tyler Brûlé, Gründer und Vorsitzender von Monocle, der nur seltenauf öffentlichen Veranstaltungen in China anwesend ist, wird nachChendgu reisen, um sich an dem Forum zu beteiligen. Die Cities SeriesConference - von Themengebieten bis hin zur Gestaltung desVeranstaltungsorts - wurde vom Monocle-Team entworfen und überzeugtauch diesmal mit einer exquisiten Ausführung.Chengdu ist eine rasch wachsende Stadt, die enorme Möglichkeitenbietet. Eine Umfrage zu Lebensqualität ließ Monocle den wegweisendeCharakter der Stadt in punkto Lifestyle erkennen. Aus diesem Grundhebe Chengdu sich von zahlreichen anderen Städten ab und sei so zumersten Stop der Cities Series Conference des Lifestyle-Magazinsgeworden, erklärte der Vorsitzende von Monocle Asia Pacific. "DieWelt muss Chengdu und den freizeitorientierten Lebensstil der Stadtbesser kennenlernen.""Chengdu ist wie ein großartiger 'Schmelztiegel', der unsköstliche Speisen genießen und Natur erleben lässt, währendgleichzeitig ein großes Entwicklungspotenzial besteht", erklärteeiner der Teilnehmer. Immer mehr junge Menschen fühlen sich vonChengdus offenem, unabhängigem Charakter und den innovativen Ideender Stadt angezogen.Ein NBD-Vorstandsmitglied beschrieb Chengdu als internationaleMetropole, hinter der sich eine aufstrebendeFinanznachrichten-Agentur mit großem Einfluss rund um den Globusverberge. In seiner Funktion als Mainstream-Finanzmedien-Outlet inChina werde NBD seine Vorteile in Bezug auf Ressourcen,internationale Kommunikation und kulturelle Kreativität wirkenlassen, um Chengdus Entwicklung positiv zu beeinflussen.Was die wirtschaftliche Aspekte betrifft, so zeigen die EinwohnerChengdus die Bereitschaft, Geld für "Luxusgüter" auszugeben. Sieverbringen gerne Zeit in Restaurants und bleiben bis spät in dieNacht auf. Aufgrund solch lebensfroher und konsumfreudigerWeltanschauungen bietet die Stadt sich ideal für kreativeGemeinschaften an.Laut Monocle befindet Chengdu sich auf dem besten Weg dazu, zueiner nationalen, zentralen Stadt zu werden. Die luxuriöseHotelindustrie der Stadt, ihr blühender Tourismus, ChengdusEinzelhandels-Ökosystem, ein komfortables Luftfahrtsystem, diePanda-Stadtmarke sowie zahlreiche Konsulate liefern die nötigenBeweise dafür.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1014172/Monocle_Cities_Series_Conference.jpgPressekontakt:Yanxiu Liliyanxiu@nbd.com.cn+86-18081161401Original-Content von: National Business Daily (NBD), übermittelt durch news aktuell