München (ots) - Vier neue Fälle fordern das ganzes Können und dieweitreichende Erfahrung von Maria Wern als Kommissarin der KripoGotland. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, setzt Das Ersteum 21:45 Uhr die alltagsnah inszeniert Krimi-Reihe rund um diegradlinige Ermittlerin fort. In 13 Filmen überzeugte Maria Wernbereits ein großes Publikum durch ihre sympathische Art; in den neuenFolgen zeigt sich einmal mehr, mit welchen Schwierigkeiten diealleinerziehende Mutter in der Ausübung ihres Berufs zu kämpfen hat.Die Romanvorlagen schrieb die Bestseller Autorin Anna Jansson. MitMaria Wern schuf Jansson eine Figur, die sich - im Gegensatz zuanderen beliebten TV-Ermittlern - durch ein stabiles, unspektakuläresPrivatleben auszeichnet. Die Rolle wird von der in Stockholmgeborenen Schauspielerin Eva Röse verkörpert.Die Sendetermine im Überblick:Maria Wern, Kripo Gotland - Tödliche LeidenschaftMittwoch, 26. Dezember 2018, 21:45 UhrMaria Wern, Kripo Gotland - In der TiefeSonntag, 30. Dezember 2018, 21:45 UhrMaria Wern, Kripo Gotland - BedrohungDienstag, 1. Januar 2019, 21:45 UhrMaria Wern, Kripo Gotland - WundenSonntag, 6. Januar 2019, 21:45 UhrWeitere Informationen zu der Reihe unter www.daserste.de/mariawernEine Pressemappe zur Reihe finden akkreditierte Journalisten imPressedienst Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download.Fotos über www.ard-foto.dePressekontakt:Ulrike Seiler, Medusa MedienagenturTel: 030/8090-6806, E-Mail: ulrike-seiler@t-online.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell