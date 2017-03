München (ots) -Zwei Bücher von Su Turhan wurden fürs Erste verfilmt: Tim Seyfiverkörpert die Romanfigur Zeki Demirbilek, den Münchner Türken undtürkischen Münchner, der als Kommissar Pascha mit seinem Teambrisante Fälle im Migrationsmilieu löst. Die erste der beidenVerfilmungen wird am 16. März 2017 im Rahmen des DonnerstagsKrimi um20:15 Uhr im Ersten zu sehen sein. Die zweite Folge "Bierleichen. EinPaschakrimi" folgt am 23. März 2017 um 20:15 Uhr.Im ersten Fall muss das Münchner Team der "Migra" den Mord aneinem jungen Türken aufklären, der tot aus der Isar gezogen wurde.Kommissar Pascha ermittelt im deutschen Firmen-Imperium desDönerkönigs Sülyeman Güzeloglu (Vedat Erincin), der gerade dieHochzeit seiner Tochter vorbereitet. Schwiegervater und zukünftigerSchwiegersohn haben sich in alter Tradition zu einem Kiz Istemeeinzufinden, einem Ritual, das die Tauglichkeit des künftigenEhemanns beweisen soll. Mitten in diese Feierlichkeiten platzen Zekiund sein Team und lernen mit Güzeloglus Tochter Gül (Pinar Erincin),eine junge Türkin kennen, der das Wohl ihrer Familie und die eigeneFreiheit gleich viel wert sind."Kommissar Pascha" und "Bierleichen. Ein Paschakrimi" sind eineAndreas Bareiss Produktion der TV60 Filmproduktion (Produzenten:Andreas Bareiss, Sven Burgemeister) im Auftrag der ARD Degeto und desBayerischen Rundfunks. Die Redaktion haben Stephanie Heckner (BR),Lucia Vogdt (BR) und Katja Kirchen (ARD Degeto).Eine Pressemappe zum Film finden akkreditierte Journalisten imPressedienst Das Erste in der Rubrik "Pressemappen" zum Download(https://presse.daserste.de).Beide Filme stehen im Vorführraum des Pressedienstes Das Erste zurAnsicht zur Verfügung.Fotos unter www.ard-foto.de,Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deoderAgentur see4cE-Mail: office@see4c.de, Tel.: 089/88952782Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell