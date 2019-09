Leipzig (ots) -Seit dem 24. September wird in Leipzig wieder gedreht. Den dreiFreunden Dr. Roland Heilmann, Dr. Kathrin Globisch und Dr. MartinStein stehen spannende Zeiten bevor: Roland und seine Katja werdennach anfänglicher Euphorie, während der sie viele frischverliebte"erste Male" erlebt haben, an ihre Grenzen stoßen.Kathrin ist von ihrer Entscheidung, sich ganz der Schmerztherapiezuzuwenden, beflügelt. Und es scheint sich auch in der Liebe etwas zutun - endlich! Martin hat einerseits große Erfolge alsRoboter-Operateur gefeiert und muss andererseits akzeptieren, dasssich seine Mitbewohnerin Maria in Chefarzt Kai Hofmann verliebt hat.Doch so klar scheinen die Gefühle zwischen den beiden nicht zu sein.Vielleicht besteht doch ein Funken Hoffnung?MDR-Fernsehfilm-Chefin Jana Brandt freut sich: "Die 'Freundschaft'feiert demnächst ihren 21. Geburtstag und die Themen gehen uns nichtaus. Das Spannungsfeld zwischen medizinischen Fällen,gesellschaftlich relevanten Themen sowie privaten Höhen und Tiefenbietet ein breites Spektrum. Wir erzählen heute unsere Figuren voreinem Hintergrund von 21 Jahren 'Lebensgeschichte'."Saxonia-Geschäftsführer Sven Sund ergänzt: "21 Jahre ,In allerFreundschaft' - unsere Schauspielkinder sind erwachsen geworden undunsere treuen Fans haben sie zum Teil generationsübergreifend aufdiesem Weg begleitet. Wir freuen uns, die Zuschauerinnen undZuschauer auch in Staffel 23 mit spannenden Geschichten undlebensnahen Themen am Dienstagabend unterhalten zu dürfen."Zu sehen sind die neuen Folgen ab 7. Januar 2020.Die wöchentliche Serie "In aller Freundschaft", immer dienstags um21 Uhr im Ersten, wird von der Saxonia MediaFilmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag des MDR und der ARD DEGETOproduziert. Sie ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD. DieRedaktion hat Franka Bauer, für die Gesamtleitung ist Jana Brandtverantwortlich, Produzentin ist Susanne Wagner. Mehr zur Serie,Rollen und Darstellern unter mdr.de/in-aller-freundschaft/Honorarfreie Pressefotos sind unter www.ardfoto.de abrufbar oderSie schicken uns ihre Fotoanfrage an pressefoto@mdr.de.Pressekontakt:MDR: Kerstin Gensel-Dittmann, Presse und Information, Tel.: (0341)300 65 35 oder E-Mail: presse@mdr.de; Twitter: @MDRpressePressekontakt SAXONIA MEDIA: Steffi Theuring, PressesprecherinSAXONIA MEDIA, Tel.: (0172) 3 62 88 08 bzw. E-Mail:steffi.theuring@saxonia-media.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell