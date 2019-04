Das Erste: Kirchliche Sendungen zu Ostern 2019 im Ersten

München (ots) -Freitag, 19. April 2019, um 10:00 UhrEvangelischer Gottesdienst zum Karfreitag, Übertragung aus St. Martinin Memmingen"Schmerzhafte Verluste"Die Passion des Jesus von Nazareth ist eine unheilige Geschichte vonVerrat, Verurteilung, Folter und Hinrichtung. In St. Martin inMemmingen steht sie als großes Fresko im Altarraum jedem vor Augen,der die Kirche betritt. Es gab Zeiten, da hat man diese Bilderübertüncht. Dann wieder sind sie freigelegt und restauriert worden:Man wollte den Passionszyklus wieder sehen. Er kommt am Karfreitagals ein Dokument schmerzhafter menschlicher Verluste in den Blick:Vertrauen, Würde, Freiheit - sogar Gott als letzte Zuflucht kann einMensch verlieren. Davon erzählen Menschen aus St. Martin.Liturg ist Pfarrer Ralf Matthes, Dekan Christoph Schieder hält diePredigt.Passionsmusik wie die Choralkantate "O Haupt voll Blut und Wunden"von Felix Mendelssohn Bartholdy bringen der Konzertchor St. Martinund die Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben zu Gehör. Diemusikalische Leitung hat KMD Hans-Eberhard Roß.Redaktion: Sabine Rauh (BR)Samstag, 20. April 2019, um 23:45 Uhr"Das Wort zum Sonntag" spricht am Karsamstag Lissy Eichert ausBerlin. Ihr Thema: "Die Welt ist voller Karfreitag. Ich stehe fürOstern."Die "Wort zum Sonntag"-Sendung kann unter www.DasErste.de/wortnachgelesen oder als Video-Podcast sowie am jeweiligen Tag nach 18:00Uhr in der Mediathek des Ersten angesehen werden.Redaktion: Manfred Suttinger (rbb)Sonntag, 21. April 2019, um 10:00 UhrOstern in RomGottesdienst mit Papst Franziskus und Segen "Urbi et Orbi"Die weltpolitische Lage, die Diskussion über neue Missbrauchsfälleund Vertuschung, Terrordrohungen - all das überschattet auch dasOsterfest im Vatikan. Die Sicherheitsmaßnahmen rund um denPetersplatz sind enorm. Doch Pilger und Touristen aus aller Weltlassen sich davon nicht irritieren. Sie wollen mit Papst Franziskusden Ostergottesdienst feiern, den Höhepunkt der Heiligen Woche. FürPapst Franziskus ist es das siebte Osterfest, das er als Oberhauptvon 1,3 Milliarden getauften Katholiken feiert.Ostern, das Fest der Auferstehung Jesu Christi, ist der höchsteFeiertag der Christen. Es wird traditionell am ersten Sonntag nachdem Frühlingsvollmond gefeiert. Der apostolische Segen "Urbi et Orbi"wird nur an Ostern, Weihnachten und direkt nach dem erstenöffentlichen Auftritt eines neugewählten Papstes erteilt. Das war am13. März 2013, als Papst Franziskus nach seiner Wahl mit einerÜberraschung aufwartete und bei seiner ersten kurzen Ansprache aufder Benediktionsloggia die Menschen auf dem Petersplatz um einenGefallen bat: "Bevor der Bischof das Volk segnet, bitte ich euch, denHerrn anzurufen, dass er mich segne: das Gebet des Volkes, das um denSegen für seinen Bischof bittet."Es kommentieren Monsignore Erwin Albrecht und Andrea Kammhuber.Redaktion: Andrea Kammhuber (BR)Montag, 22. April 2019, um 10:00 UhrEvangelischer Gottesdienst am Ostermontag aus der Johanniskirche inMainzDie evangelische Kirche Hessen-Nassau feiert am Ostermontag einenOstergottesdienst in der Baustelle der Johanniskirche in Mainz. DieseKirche ist der Vorgängerbau des Mainzer Domes und quasi der"Kaiserdom von Mainz", da auch hier, wie in Speyer, Kaiser gekröntwurden. Seit Jahren ist diese Kirche wegen intensiver archäologischerGrabungen eine Baustelle, die zeigt, dass die heutigen MainzerChristen im wahrsten Sinne des Wortes auf ihren Vorfahren aufgebauthaben.Das Erste überträgt diesen Ostergottesdienst live aus derarchäologischen Grabungsstätte der Ev. Johanniskirche, auch "alterDom" genannt, in Mainz.Redaktion: Ute-Beatrix Giebel (SWR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFoto unter www.br-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell