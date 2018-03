Das Erste: Kirchliche Sendungen zu Ostern 2018 im Ersten (FOTO)

München (ots) -Karfreitag, 30. März 2018, um 10:00 UhrEvangelischer Gottesdienst zum KarfreitagÜbertragung aus der Johanniskirche in EltvilleMalerisch zwischen Rhein und Weinbergen liegt die neugotischeJohanneskirche Eltville-Erbach. Aus dieser ersten evangelischenKirche in der Kulturlandschaft des Rheingaus überträgt Das Erste denGottesdienst zum Karfreitag. Pfarrerin Bianca Schamp gestaltet dieLiturgie. Der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen undNassau, Volker Jung, hält die Predigt.An Karfreitag steht die Verurteilung von Jesus zum Tod am Kreuz imMittelpunkt. Menschliche Urteile können furchtbare Fehlurteile seinmit tödlichen Folgen. Gleichzeitig kommt bis heute niemand daranvorbei, beruflich oder privat Urteile zu fällen oder beurteilt zuwerden. Solche Erfahrungen kommen im Gottesdienst zu Wort.Die Gemeinde singt Lieder zum Karfreitag. Musik unter anderem vonJ.S. Bach und F. Mendelssohn-Bartholdy gestalten ein Chor unter derLeitung von Marlene Schober, ein Holzbläserquartett und Jens Amend ander Orgel. Die musikalische Gesamtleitung hat Kantor Uwe Krause.Redaktion: Ulrike Fäth (hr)"Das Wort zum Sonntag", am Vorabend des Osterfestes, am Samstag, 31.März 2018, um 23:40 Uhr spricht Lissy Eichert aus BerlinDie "Wort zum Sonntag"-Sendung kann unter www.DasErste.de/wortnachgelesen oder als Video-Podcast sowie am jeweiligen Tag nach 18:00Uhr in der Mediathek des Ersten angesehen werden.Redaktion: Manfred Suttinger (rbb)Sonntag, 1. April 2018, um 10:00 UhrOstern in RomGottesdienst mit Papst Franziskus und Segen "Urbi et Orbi"Nach der 40-tägigen Fastenzeit feiert Papst Franziskus amOstersonntag auf dem Petersplatz das Fest der Auferstehung. Nach demGottesdienst spendet das Oberhaupt der Katholischen Kirche von derBenediktionsloggia der Peterskirche aus den feierlichen Segen "Urbiet Orbi" - der Stadt und dem Erdkreis. Seit dem 13. Jahrhundertgehört dieser Segen zu den bekanntesten Riten der KatholischenKirche.Seit fünf Jahren ist Papst Franziskus im Amt, und er geht konsequentseinen Weg. Der 81-Jährige treibt die schwierige Reform des Vatikanweiter voran, kümmert sich in persönlichen Begegnungen immer wiederum Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, und ruft - wieauch in seiner Fastenbotschaft - zu Umkehr und Bescheidenheit auf.Beides lebt er vor, in seinen Gesten, auf seinen Reisen, in seinenPredigten.Und er scheut sich nicht, klare Worte zu sprechen. In seinerFastenbotschaft warnt er vor falschen Propheten und"Schlangenbeschwörern", die die Menschen zu Sklaven des Profitsmachten. Diese Scharlatane böten häufig schnelle und einfacheLösungen gegen das Leid an. "Drogen, Wegwerfbeziehungen oderunredliche Verdienstmöglichkeiten" würden den Menschen aber dasKostbarste nehmen: Würde, Freiheit und die Fähigkeit zu lieben, sagtFranziskus. Die Zeit vor Ostern sollen die Gläubigen nutzen, um derLiebe untereinander wieder mehr Raum zu geben.Jedes Jahr kommen Tausende Pilger aus aller Welt nach Rom, um an denOsterfeierlichkeiten teilzunehmen. Millionen Menschen verfolgen dieMesse und den Segen über Fernsehen, Radio und Internet.Es kommentieren Monsignore Erwin Albrecht und Elisabeth Möst.Redaktion: Redaktion: Elisabeth Möst (BR)Montag, 2. April 2018, um 10:00 UhrEvangelischer Gottesdienst zum OstermontagÜbertragung aus der St. Johannis-Kirche Hamburg-HarvestehudeMit dem Osterfest beginnt in den evangelischen Kirchengemeinden dieZeit der Konfirmationen. Elf Mädchen und Jungen aus der Gemeinde St.Johannis-Harvestehude in Hamburg werden am Ostermontag konfirmiertund treten damit als selbständige, vollwertige Mitglieder ihrerGemeinde bei. Die Jugendlichen waren einverstanden, dass ihreKonfirmation am 2. April ab 10:00 Uhr live als Fernsehgottesdienst imErsten übertragen wird - eine Premiere im Fernsehen."Diesen Glauben an das Gute, das ist etwas, was sich diese jungenMenschen bewahrt haben", sagt Pastor Constantin Gröhn, der zusammenmit Pastorin Claudia Tietz die Konfirmation vornehmen wird. Höhepunktist die Einsegnung der Mädchen und Jungen am Altar und die Verlesungder Konfirmationssprüche. Die Jugendlichen haben sich überwiegendVerse der Bibel, die von Schutz und Bewahrung, Liebe und Hilfehandeln ausgesucht.Redaktion: Eberhard Kügler (NDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell