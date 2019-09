Das Erste / Karsten Schwanke für die beste Wetterpräsentation Europas 2019 ausgezeichnet / Europäische Meteorologische Gesellschaft verleiht den Preis am 11. September in Kopenhagen

München (ots) - Der "TV Weather Forecast Award" geht dieses Jahran Karsten Schwanke, der als bester Kommunikator in Europa für seinePräsentation der Wettervorhersage ausgezeichnet wird. Die Jury derEuropäischen Meteorologischen Gesellschaft (EMS) beruft sich auf dieWettervorhersage vom 16. Februar 2019. In ihrer Begründung heißt es:"Diese Wettervorhersage ist ein hervorragendes Beispiel, wiezusätzlich meteorologische Phänomene erklärt werden können. Schwankeentschied sich, die Hälfte der Zeit dafür zu nutzen, den Zusammenhangzwischen der Luftfeuchtigkeit und der Schneeschmelze zu erklären.Seine Erklärungen, unterstützt durch gute, einfach gehalteneGrafiken, sind für ein breites Publikum leicht verständlich."Verliehen wird der Preis von der EMS, die aus 37Mitgliedsgesellschaften und 21 assoziierten Mitgliedern besteht unddas übergeordnete Interesse von 10.000 Meteorologinnen undMeteorologen in Europa vertritt. Der "TV Weather Forecast Award" wirdim Rahmen des jährlichen Treffens der Gesellschaft am 11. Septemberin Kopenhagen verliehen.Bildmaterial von Karsten Schwanke unter www.ard-foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell